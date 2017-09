Fußball-Mittelrheinliga

Bonn. Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat am Samstagabend für einen Paukenschlag gesorgt. Mit einer Topleistung siegte die Mannschaft von Trainer Guiseppe Brunetto gegen den hoch gehandelten TV Herkenrath mit 6:3 (3:3) und bleibt mit drei Siegen und zwei Remis ganz oben dran. Friesdorf ist punktgleich mit Euskirchen.

Von Bernd Joisten, 24.09.2017

Zwar ist der Tabellenstand nach gerade mal fünf Spieltagen nur eine Momentaufnahme, die noch keine Beurteilung für langfristiges Leistungsvermögen ausdrücken kann. Die Friesdorfer haben aber durch den beeindruckenden Sieg gegen das mit Topspielern gespickten Team aus Herkenrath einen sehr erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Besonders erfreulich ist, dass die ungeschlagenen Blau-Weißen bereits 13 Tore geschossen haben. Das unterstreicht auch die Offensivqualitäten des der Bruntetto-Truppe. Allerdings stehen auch schon acht Gegentreffer zu Buche.

Am späten Samstagabend konnte vor allem Friesdorfs Blendi Idrizi mit sich zufrieden sein. Der 19-jährige pfeilschnelle Spieler aus dem Kosovo war von der Abwehr des TV Herkenrath kaum zu halten. Er steuerte im Spitzenspiel drei Tore bei und sorgte damit auch für schlechte Laune bei Herkenraths Trainer Wilfried Basseng. Der Coach war bereits nach 18 Minuten bedient, weil Friesdorf bis zu diesem Zeitpunkt schon 3:0 führte. Liridon Hoxhaj hatte in der zweiten Minute das 1:0 erzielt und Edson De Oliveira da Conceicao in der 16. Minute nachgelegt. 120 Sekunden später sorgte Blendi Idrizi für das 3:0.

Friesdorf agierte in der Defensive sehr aufmerksam und ließ bis zur Halbzeit nichts zu. Als Idrizi in der 55. Minute zum 4:0 traf, war die Entscheidung im Prinzip gefallen. Herkenrath schöpfte zwar Hoffnung, als Vincent Gemeiner per Foulelfmeter auf 1:4 verkürzte. Doch Idrizi sorgte in der 75. Minute für das 5:1. Die Friesdorfer schalteten danach einen Gang zurück und kassierten prompt zwei Gegentreffer (77., 82. Minute). Herkenrath warf nun beim Stande von 3:5 alles nach vorne. Die Gastgeber agierten aber aufmerksam und kamen zu Konterchancen. Etienne Kamm gelang in Schlussminute noch das 6:3. Er rundete eine großartige kollektive Leistung des FC Blau-Weiß Friesdorf ab.

BW Friesdorf: Weidner, Liontos, Biermann, Kizil (65. Pütz), Lima Ribeiro, De Oliveira da Conceicao (81. Püttmann), Kamm, Kartal, Idrizi, Hoxhaj (73. Mostowfi), Tuysuz.