Handball-Regionalliga

06.02.2017 Bonn. HSG hat beim 31:23 gegen Pulheim viel Mühe. TSV Bonn rrh. gerät gegen Mönchengladbach nie in Gefahr.

Die Bonner Handballer in der Regionalliga Nordrhein gewannen gegen Mannschaften vom Tabellenende. So revanchierte sich die HSG Rheinbach/Wormersdorf mit einem schwer erkämpften 31:23-Arbeitssieg gegen den Tabellenvorletzten Pulheimer SC für die knappe Niederlage im Hinspiel und belegt weiterhin den sechsten Rang. In einer einseitigen Partie besiegte der in allen Belangen überlegene TSV Bonn rrh. die schwache Borussia aus Mönchengladbach mit 34:22 und kletterte auf den vierten Tabellenplatz.

HSG Rheinbach/Wormersdorf - Pulheimer SC 31:23 (14:10): „Das Ergebnis täuscht. Zwar haben wir über die gesamte Spielzeit die Partie dominiert und verdient gewonnen, aber Pulheim war bis zur Schlussphase auf Schlagdistanz“, kommentierte Trainer Dietmar Schwolow einen Arbeitssieg, der nach Spielschluss von den 300 Zuschauern begeistert gefeiert wurde. Bis zum 5:5 (11.) war die Partie ausgeglichen. Dann setzte sich die HSG, gestützt auf die wieder starke Abwehr, mit einem 5:0-Lauf auf 10:5 (21.) ab. Der PSC hielt aber dagegen und war selbst nach 56 Minuten beim Stand von 25:22 noch im Spiel. Pulheims Trainer Kelvin Tacke brachte nun für den Torwart einen siebten Feldspieler und ging ins Risiko. Doch die HSG konterte mit fünf Toren in Folge, darunter drei Treffern ins leere Pulheimer Tor, zum 31:23-Endstand.

HSG Rheinbach/Wormersdorf: Funke, Thürnau (Tor), Breuer, Dasburg (3), Feindt (5), Fischer (3), Grommes, Gleich, Hammann (3), Lönenbach (9/2), Reyer, Ribbe (3), Timm Schwolow (5).

TSV Bonn rrh. - Borussia Mönchengladbach 34:22 (17:10): Es gibt Phrasen, die manchmal auch stimmen, wie zum Beispiel „die Tabelle lügt nicht“. Den Beweis lieferte das abgeschlagene Schlusslicht Borussia Mönchengladbach mit einer erschreckend schwachen Vorstellung in der Ringstraße. Die Gäste hatten vor allen Dingen in der Anfangsviertelstunde weder individuelle noch kollektive Mittel, um sich gegen die offensive 5:1-Abwehr des TSV durchzusetzen. Immer wieder wurden entweder Bälle abgefangen oder die meistens schwachen Torwürfe von dem in dieser Phase starken Torwart Jan Schäper, der mit 19 Paraden eine hervorragende Quote von 50 Prozent aufwies, gehalten.

Im Gegenzug wurden die Gäste entweder mit der ersten oder zweiten Welle glatt überlaufen oder der an diesem Tag herausragende Simon Röhrig traf fast nach Belieben aus dem Rückraum. So setzte sich der TSV vom 1:1 (2.) mit einem 8:0-Lauf innerhalb von zehn Minuten auf 9:1 (12.) ab. TSV-Trainer David Röhrig wechselte danach munter durch, brachte Spieler auch auf für sie ungewohnten Positionen. Deshalb konnte die Borussia zunächst auf 8:12 (25.) verkürzen, ehe der TSV noch einmal etwas Gas gab und sich zur Pause auf 17:10 absetzte. Obwohl Röhrig zu Beginn der zweiten Hälfte weiter durchwechselte, erhöhte der TSV fast mühelos auf 26:15 (45.). Danach folgte wieder eine Phase des TSV mit einigen Konzentrationsmängeln, sodass die Borussia auf 20:27 (50.) herankam. Angetrieben von Clemens Maeser, der aus dem Rückraum herrliche Tore erzielte, geriet der TSV aber nie auch nur ansatzweise in Gefahr.

TSV Bonn rrh.: Ridder, Schäper (beide Tor), Benninghoff-Lühl (3), Bullerjahn (2), Hachgenei (2), Lauktien, Maeser (7), Onnebrink (2), Rath (3), Simon Röhrig (9/4), Rohloff (3), Struif, David Terehov (2), Wilhelms (1). (Uwe Albrecht)