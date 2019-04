Liveblog zum 19. Deutsche Post Marathon

Bonn. In der Bonner Innenstadt neigt sich der 19. Deutsche Post Marathon dem Ende zu. Rund 13.000 Athleten gingen an den Start. Teile der Stadt sind aktuell noch gesperrt. Viele Ergebnisse liegen bereits vor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.04.2019

Zum 19. Mal ist heute bei sonnigem Wetter in der Bonner Innenstadt der Deutsche Post Marathon gestartet. Mehr als 13.000 Athleten sind wieder auf die Strecke gegangen. Der Düsseldorfer Nikki Johnstone hat die 42,195 Kilometer am schnellsten bewältigt. Der Läufer des LAZ Puma Rhein-Sieg absolvierte die Strecke in 2:23 Stunden. Bonner Stadtmeister wurde Uli Trautmann, der in der Gesamtwertung Platz drei belegte. Zurzeit sich noch einige Hobbyläufer unterwegs. Rund 200.000 Menschen säumten die Straßen und sorgten für eine herausragende Stimmung. "Gerade im Zielbereich war die Stimmung atemberaubend", so Sieger Johnstone. "Im nächsten Jahr komme ich gerne wieder."

Für ein besonderes Highlight sorgte Claudia Maria Henneken. Die Kölnerin gewann zunächst die Inliner-Konkurrenz, startete dann beim Marathon und war auch dort die schnellste Frau. Bei den Herren belegte Alberto Bravo den zweiten Platz. Das Besondere: Der Spanier war eigentlich nur zu Besuch in Bonn. Da er gerne Marathon läuft, benötigte es keine Überredungskünste ihn für den Bonn-Marathon anzumelden. Bei den Schulstaffeln hat das Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey den Wettbewerb gewonnen.

Hier findet ihr eure Ergebnisse vom Deutsche Post Marathon.

Den Staffelwettbewerb des Marathons gewann das Sportlich-Team-Bornheim aus Alfter in der Besetzung Frank Hennes, Peter Pütz, Markus Gummersbach und Jannis Kohl. Bei den Frauen gewann die Staffel der LAZ Puma Rhein-Sieg Ladies in der Besetzung Maike Schön, die zwei Abschnitte lief, Kathrin Stöcker und Tamika Vormberg.

Das sonnige Wetter hatte allerdings auch Schattenseiten. In Kombination mit der Anstrengung kam es bei einigen Läufern zu Kreislaufproblemen. Die Sanitäter waren jedoch mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Es berichten für Sie: Bernd Joisten, Thomas Heinen, Sebastian Knauth und Simon Bartsch. An der Kamera sind Johannes Weber, Wolfgang Henry und Benjamin Westhoff für uns im Einsatz.

Der Live-Blog des 19. Deutsche Post Marathons zum Nachlesen