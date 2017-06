Deutsche Jahrgangsmeisterschaften

Bonn. Eine Bronzemedaille und drei Finalteilnahmen – das ist die Ausbeute der Schwimmer der SSF Bonn bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin.

Von Wolfgang Ley, 05.06.2017

So sicherte sich in einem spannenden Endkampf Till Krajenski (Jahrgang 2004) den dritten Platz im Schwimm-Mehrkampf Brust. Dabei standen an verschiedenen Tagen 400 m Freistil, 50 m Brust-Beine, 100 m und 200 m Brust sowie zum Abschluss 200 m Lagen auf dem Programm.

Nach einem holprigen Start über 400 m Freistil kam Krajenski von Rennen zu Rennen besser in Schwung und entschied überraschend die 200 m Brust in 2:37,34 Minuten für sich. Vor den abschließenden 200 m Lagen lag er auf Platz vier, ging volles Risiko, gewann in 2:23,08 Minuten auch diese Strecke und schob sich mit 2565 Punkten noch auf Rang drei vor.

Ebenfalls im Schwimm-Mehrkampf Brust, allerdings im Jahrgang 2005, wurde sein Vereinskollege Maximilian Wiedemann Zehnter. Dabei erzielte er über alle Strecken Bestzeiten.

Dreimal das Finale der schnellsten acht erreichte Rebecca Dany (Jahrgang 2001). Gleich zu Beginn schwamm sie über 100 m Freistil auf Platz sechs und ließ über 50 m Schmetterling und 50 m Freistil noch zwei weitere sechste Ränge folgen.⋌ley