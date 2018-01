Bad Honnef. Die Dragons Rhöndorf sind in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B mit einem 89:86 (27:9, 27:31, 25:27, 10:19)-Erfolg gegen den Tabellenzehnten BBC Coburg ins neue Jahr gestartet.

Von Bernd Joisten, 07.01.2018

Am Ende wurde es jedoch noch mal richtig spannend, weil das Team in der zweiten Halbzeit fahrlässig agierte und einige Spieler nicht ihren besten Tag erwischten; doch letztendlich war es am Samstagabend vor 1224 Zuschauern in der Sporthalle am Menzenberg ein verdienter Sieg:

Nach der ersten Heimniederlage kurz vor Weihnachten gegen Gießen heimsten die Rheinländer am 15. Spieltag ihren elften Sieg in der Gruppe Süd ein. „Insgesamt haben wir es gut gemacht. Wir haben hoch geführt und wissen um unsere Stärken. Dann aber haben wir den Gegner, der individuelle Klasse besitzt, stark gemacht und zu viel mit uns selbst gehadert“, resümierte Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt. Die Spieler müssten in solchen Situationen positiv bleiben. An diesen „psychologischen Anpassungen“ müsse gearbeitet werden.

Dabei waren die Drachen sehr früh auf Betriebstemperatur und beeindruckten den Gegner zunächst mit aggressiver, variabler Abwehrarbeit. Kameron Taylor hatte gerade das 3:0 erzielt, da mopste er sich schon kurz nach dem Coburger Einwurf wieder das Spielgerät; und als der US-Amerikaner nach zweieinhalb Minuten per Dreier das 8:0 erzielte, nahm Coburgs neuer Trainer Derrick Taylor die erste Auszeit.

Rhöndorf war nach den Niederlagen gegen Frankfurt und Gießen hochmotiviert und legte sich mächtig ins Zeug. Als der neue Center Brandon Watkins nach fünfeinhalb Minuten erstmals das Parkett betrat, hatten sich die Rheinländer bereits einen 17:4-Vorsprung erarbeitet.

Die Gäste aus Oberfranken waren mit dem Tempo des Tabellenzweiten im ersten Viertel total überfordert. Großer Jubel brandete auf, als Rhöndorfs neuer Center sich mit einem spektakulären Block präsentierte und kurz vor Ende des ersten Viertels das 27:9 erzielte. Coburg biss sich an der aufmerksamen Abwehr der Rhöndorfer oftmals die Zähne aus. Zudem glänzte der Tabellenzweite mit schnellen Kombinationen.

35 Punkte, zwölf Rebounds und zehn Assists von Taylor

Nicht zu halten war dabei Kameron Taylor. Rhöndorfs Topspieler mischte in der ersten Halbzeit knapp 17 Minuten mit und steuerte bis dahin schon 23 Punkte bei. Am Ende hatte er ein „Triple Double“ mit 35 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists produziert. Euphorie verbreitete aber auch Brandon Watkins, der mit einer beeindruckenden Athletik und Sprungkraft überzeugte. Vorn griff er sich im Flug das Leder und zimmerte das Spielgerät per Alley-oop-Dunking durch die Reuse. Den eigenen Korb flog er mehrmals an und wehrte das Leder mit „Monsterblocks“ ab.

Passend zum Spielgeschehen in den ersten 20 Minuten war dann auch die stimmungsvolle Halbzeitunterhaltung mit dem Siebengebirgs-Dreigestirn um den zwei Meter großen Prinzen Michael II. (Braun), der früher selbst erfolgreich für Rhöndorf auf Korbjagd ging und für die Zuschauer zum Karnevalshit „Jetzt geht es los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“ tanzte. Nach der Halbzeit gerieten die Gastgeber aber hintenraus aus dem Takt.

Die Truppe von Coach Derrick Taylor, der 2005 als Spielmacher von GHP Bamberg die deutsche Meisterschaft errang, mühte sich im dritten Viertel redlich. Doch auch wenn Drachen-Trainer Thomas Adelt viel durchwechselte, seiner jungen Garde Spielzeit einräumte und es hier und da mächtig hakte, führte der Favorit nach 30 Minuten noch mit 79:67. Coburg kämpfte sich aber weiter heran, lag 40 Sekunden vor dem Ende nur mit 81:85 hinten und hatte sich den Rebound erobert, bevor Gästecenter Daniel Stawowski ein Foul produzierte und wegen Meckerns noch ein zusätzliches technisches Foul kassierte. Damit brachten sich die Coburger um die Möglichkeit, eine Verlängerung zu spielen, während Rhöndorf die Nerven behielt.

Coburgs Coach Derrick Taylor meinte: „Rhöndorf hat verdient gewonnen. Wir haben leider den Start komplett verschlafen, aber dann ins Spiel zurückgefunden. Darauf kann meine Mannschaft stolz sein.“

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (12 Punkte/1 Dreier, 9 Assists), Taylor (35/3, 12 Rebounds, 10 Assists), Blass (6), Möller (9), Koschade, Michel (10/1), Watkins (9, 4 Blocks), Reusch (2), Geretzki (6).