Medaillenregen

Rheinbach. Mit zahlreichen Medaillen im Gepäck sind die Athleten vom Kickboxverein Tomburg Boxing Rheinbach von der Weltmeisterschaft in Irland heimgekehrt. Sarah Liegmann und Tina Moser sicherten sich insgesamt drei Titel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.09.2017

Drei Mal Gold, zwei Mal Silber und drei Mal Bronze lautet die beeindruckende Bilanz der Athleten des Kickboxverein Tomburg Boxing Rheinbach bei der Weltmeisterschaft im irischen Killarney. Sarah Liegmann gewann alleine bei den Junioren zwei Titel - im Leichtkontakt sowie im Vollkontakt in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Und das, obwohl die Bedingungen für die Schülerin alles andere als optimal waren.

Da in Irland die Schule wieder begonnen hatte, wurden einige Kämpfe verlegt. So musste die 15-Jährige an einem Tag in verschiedenen Kategorien antreten. Während sie in einer Disziplin noch im Ring stand, wurde sie bereits für eine andere aufgerufen. Dennoch gewann Liegmann den Titel im Vollkontakt. In ihrer dritten Disziplin, dem Kick-Light, war dagegen bereits in der ersten Runde Schluss. Ihre Bezwingerin stand Liegmann dann im Finale im Leichtkontakt gegenüber. Dieses Mal mit dem besseren Ende für die Rheinbacherin. "Ich kann es kaum glauben. Das sind mein fünfter und sechster WM-Titel", so Liegmann. "Und das nach all den Wochen der harten Vorbereitung, Verzicht und Schmerzen. Jetzt mache ich erst einmal zwei bis drei Wochen Pause."

Ebenfalls Gold gewann Tina Moser. Die zweifache deutsche Meisterin siegte bei den Junioren in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm im Kick-Light. Im Vollkontakt darf sich Moser Vizeweltmeisterin nennen. Ihre Schwester Betty Moser kehrte mit zwei Bronzemedaillen aus Irland heim. Die 13-Jährige erreichte im Leichtkontakt sowie Kick-Light den dritten Platz.

Bei den "Adults", den Erwachsenen, sicherte sich Marco Mosdzien ebenfalls die Bronzemedaille. Zum Abschluss wurden Sarah Liegmann und Tina Moser Vizeweltmeister im Teamfight.