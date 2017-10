Kickbox-WM

Hagen. Die Kickboxer von Tomburg Boxing Rheinbach sind mit zahlreichen Medaillen und einem Titel von der WM der WFMC in Hagen heimgekehrt. Jasmin Augusten feierte die Goldmedaille.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.10.2017

Eine Weltmeisterin, zwei Vize-Weltmeister, ein dritter und ein vierter Platz lautet die eindrucksvolle Bilanz der Kickboxer von Tomburg Boxing Rheinbach bei der WM der WFMC in Hagen. Die elfjährige Jasmin Augsten sicherte sich den Titel in der Gewichtsklasse über 40 Kilogramm nach Punkten. Silber ging unterdessen an Till Wagner. Die Nachwuchshoffnung kämpft erst seit dem vergangenen Jahr, darf sich aber in der Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm somit Vize-Weltmeister nennen.

So, wie auch Marco Mosdzien. Allerdings bei den Erwachsenen. Moszdien hatte schon bei den Weltmeisterschaften der WKU in Irland die Bronze-Medaille gewonnen. Jetzt setzte er noch einen drauf. Nach einem dominanten Halbfinale musste er sich im Endkampf Yakup Usta geschlagen geben. Bronze sicherte sich unterdessen Lars Leber bei den Kadetten bis 45 Kilogramm. Platz vier ging an Finn Bauch.