06.02.2017 BAD HONNEF. Zweite Basketball-Bundesliga Pro B: Die Dragons bezwingen Würzburg mit 84:77. Aaron Nelson scheidet verletzt aus.

Im Kampf um einen Playoff-Platz in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B haben die Dragons Rhöndorf einen wichtigen Sieg errungen. Durch das 84:77 (22:11, 16:22, 26:20, 20:24) gegen die TG s. Oliver Würzburg konnten sich die Dragons den Verfolger im Heimspiel vor 800 Zuschauern vorerst vom Leib halten.

Es war zwar kein basketballerischer Leckerbissen, der in der Sporthalle am Menzenberg serviert wurde. Viel wichtiger war für alle aber das Erfolgserlebnis in einem spannenden Duell. Die Gastgeber siegten gegen einen unangenehmen Gegner, der mit vielen kleinen Nickeligkeiten provozierte und sich mehrmals in die Partie zurückbiss. Verdienter Lohn für die Drachen waren zwei Punkte, die sie auf den siebten Platz vorrücken ließen.

Noch vier Spieltage stehen in der Pro B an. Rhöndorf hat noch zwei Heimspiele und die direkten Vergleiche mit dem Tabellensechsten München und dem Fünftplatzierten BG Karlsruhe gewonnen. Läuft alles optimal, könnten die Drachen sogar noch Fünfter werden.

Einziger Wermutstropfen war, dass Center Aaron Nelson wenige Minuten vor dem Ende wieder umknickte und vom Feld musste. Seine Verletzung scheint aber laut der ersten Diagnose nicht so schlimm zu sein. Für Nelson sprang Center-Kollege Florian Wendeler in die Bresche, der ein überragendes Spiel ablieferte und seine beste Saisonleistung zeigte. Er kämpfte um jeden Ball, warf sich in die Zweikämpfe, griff sich entschlossen mehrmals das Spielgerät und ließ sich nichts gefallen. Diese Entschlossenheit war es, die Rhöndorf den Erfolg bescherte. Dafür standen auch Patrick Reusch, Thomas Michel und Mike Lucier, die Verantwortung übernahmen und mit ihren Punkten dem Gegner den K. o. versetzten.

Die Drachen erwischten den besseren Start und beeindruckten ihre Gegner mit aufmerksamer Abwehrarbeit. Als Rhöndorfs Kapitän Viktor Frankl-Maus in der siebten Minute traf, lagen die Rheinländer mit 15:6 vorn. Würzburg agierte im ersten Viertel zu harmlos und ließ sich unter dem Korb den Schneid abkaufen. Aaron Nelson war es, der per Dreier das 22:11 zum Ende des Viertels besorgte.

Dass die Gastgeber im zweiten Abschnitt beim Stande von 33:33 (19.) ihren Vorsprung eingebüßt hatten, lag an einigen Unzulänglichkeiten. Mehrmals gab es Fangfehler. Hinzu kamen Schrittfehler und die Tatsache, dass Würzburg bissiger wurde. Fortan war es ein hitziges Gefecht, in dem Rhöndorf immer wieder eine Antwort fand, wenn die Partie zu kippen drohte.

Als Thomas Michel zu Beginn des letzten Viertels seinen vierten Dreier zum 70:59 traf, schien das Match gelaufen. Doch in letzter Minute kam das Team von Coach Peter Günschel auf 77:80 heran, bevor Mike Lucier sieben Sekunden vor Ende per Freiwurf für die Entscheidung sorgte. „Trotz Aarons Verletzung haben wir wichtige Punkte erkämpft“, freute sich Trainer Matthias Sonnenschein.

Dragons Rhöndorf: Reusch (8 Punkte/1 Dreier), Michel (14/4), Geretz-ki, Wendeler (15, 12 Rebounds), Nelson (12/1), Frankl-Maus (12), Lucier (18/1), Trawick (5/1), Winterhalter, Tratnjek. (Bernd Joisten)