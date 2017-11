BAD HONNEF. Der Basketball-Pro-B-Ligist aus Rhöndorf reist als Tabellenzweiter zum Aufsteiger BBC Coburg. Kapitän Viktor Frankl-Maus glänzt als Schütze und setzt seine Mitspieler hervorragend in Szene.

Von Bernd Joisten, 11.11.2017

Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz bei den Dragons Rhöndorf in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Die Mannschaft von Trainer Thomas Adelt gastiert als Tabellenzweiter am Samstag um 19 Uhr im neunten Saisonspiel beim BBC Coburg. Der Aufsteiger liegt auf Rang neun, hat bislang drei Partien gewonnen und spielt mit einer jungen Mannschaft, die aber noch nach Konstanz sucht.

Anders die Rhöndorfer, die bislang ihre Heimspiele alle gewannen und auch in der Fremde zweimal erfolgreich waren. Die hohen Niederlagen in Elchingen und in Gießen hatten die Verantwortlichen zuletzt zwar nachdenklich gestimmt. Aber die Reaktion der Rheinländer mit dem begeisternden 95:72-Heimsieg gegen Schwelm war am vorigen Samstag eine eindrucksvolle Antwort.

Der bisher erfreuliche Saisonverlauf resultiert aus mehreren Faktoren. Einer davon ist Trainer Thomas Adelt, der die nötige Ruhe auf den jungen Rhöndorfer Kader ausstrahlt. Er setzt konsequent junge Spieler ein, die zwar im Kollektiv noch stabiler werden müssen, aber an jedem Spieltag wuchsen mindestens ein bis zwei Youngster über sich hinaus und steuerten entscheidende Dinge bei. Adelt fordert von seiner Truppe eine hohe Handlungsschnelligkeit in der Offensive und die Fähigkeit, in der Defensive in Windeseile verschiedene Verteidigungssysteme anzuwenden. Und vor allem fordert er bedingungslosen kämpferischen Einsatz. Um dies umzusetzen, benötigt man Schlüsselspieler. In Rhöndorf sind dies bislang Aufbauspieler Viktor Frankl-Maus und der pfleilschnelle US-Amerikaner Kameron Taylor. Kapitän Frankl-Maus ist derzeit in Topform. Er übernimmt Verantwortung, glänzt mit Nervenstärke bei entscheidenden Würfen und setzt zudem seine Mitspieler hervorragend in Szene. So fit wie derzeit war Frankl-Maus schon lange nicht mehr.

Mit Taylor verfügt Rhöndorf über einen weiteren Topspieler, der im Zusammenspiel mit Frankl-Maus kaum zu stoppen ist. Der athletische US-Amerikaner kann jede Position spielen und glänzte gegen Schwelm mit 37 Punkten. Er spürte, dass einige junge Rhöndorfer Spieler in Sachen Punktausbeute nicht ihren besten Tag hatten, und übernahm Verantwortung.

Bestens in Szene setzten sich die hoch gewachsenen Spieler gegen Schwelm in der Verteidigung. Offensiv muss die lange Garde aber noch zulegen, wenn die Drachen ganz vorn mitmischen wollen. Sollte es den Rhöndorfer Centerspielern in Coburg gelingen, zweistellig Punkte beizusteuern, stehen die Chancen auf den dritten Auswärtssieg gut.