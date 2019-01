Bonn Capitals mit Neuzugang

Bonn. Die Bonner Baseballer präsentierten zwei Neuzugänge: Zackry Dodson kommt aus den USA, Nick Miceli spielte zuletzt in Bremen. Ende März beginnt die neue Saison.

Von Thomas Heinen, 11.01.2019

Der neue Kader des amtierenden deutschen Baseballmeisters Bonn Capitals nimmt weiter Gestalt an. Mit den beiden US-Amerikanern Zackry Dodson und Nick Miceli hat Capitals-Sportdirektor Florian Nehring die beiden Plätze für Übersee-Ausländer neu besetzt. Dodson ist für den Posten des Pitchers auf dem Mound vorgesehen. Miceli fungiert als sogenannter Utility Player. Er kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden, in Bonn wohl vornehmlich als Catcher und Pitcher. Die beiden US-Amerikaner, Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert, der seine Karriere beendet hat, und Pitcher Riley Barr, der nach Australien gegangen ist, hatten das Meisterteam nach Ende der abgelaufenen Saison verlassen.

Mit Dodson als Nachfolger von Barr haben die Capitals einen erfahrenen Spieler gewinnen können. Der 28-jährige Linkshänder spielte sieben Jahre in der Organisation des MLB-Teams Pittsburgh Pirates und schaffte es bis hoch in die Triple AAA – die stärkste Liga unterhalb der Major League Baseball. Der zweite neue Spieler kennt das Stadion in der Rheinaue bereits. Nick Miceli spielte 2018 bei den Bremen Dockers. Dort wurde er hauptsächlich als Pitcher und Offensivmann eingesetzt und erreichte auf beiden Positionen gute Werte. Im Juni 2018 kürte die Bundesliga Miceli zum Spieler der Woche. Als vielseitig einsetzbarer Akteur ist der 24-Jährige eine gute Ergänzung für die Capitals. Miceli spielte vier Jahre für die Wesleyan University in den USA und zwei Jahre in Australien.

Zu Jahresbeginn nimmt auch der neue Bundesliga-Headcoach der Capitals seine Arbeit auf. Alex Derhak hat sich viel vorgenommen für die recht kurze Vorbereitungszeit – Ende März beginnt bereits die neue Saison. Und die ist in diesem Jahr aufgrund der EM im September in Bonn und des anschließenden olympischen Qualifikationsturniers sehr komprimiert und kurz: Bereits im August soll der neue deutsche Meister feststehen. Danach können sich die Nationalspieler voll auf die internationalen Aufgaben konzentrieren.