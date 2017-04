Platz fünf beim CCIP* in Holland für Konstantin Harting

BONN. Mit dem fünften Platz kehrte Konstantin Harting (RJC Rodderberg) von einem Reitturnier im nordholländischen Oudkarspel zurück. Im Naturschutzgebiet "Geestmerambacht" ging der amtierende deutsche Meister der Pony-Vielseitigkeitsreiter mit dem Pony Camillo (8) an den Start.

20.04.2017

Als erste der drei Teilprüfungen musste der 15 Jahre alte Gymnasiast die Dressur bewältigen, die er mit Camillo als Siebtplatzierter mit 50,60 Minuspunkten beendete. Weiter ging es in Hollands Norden mit der Geländestrecke, die das Paar ohne Abwurf absolvierte.

Da die vorgegebene Idealzeit allerdings im Ziel um zehn Sekunden überschritten wurde, kassierte der Königswinterer vier Strafpunkte, die ihn nach den beiden ersten Teilprüfungen auf Rang neun abrutschen ließen.

Ein klasse Ritt zum Abschluss im Springparcours würfelte das Endergebnis der "North Holland Horse Trials 2017" nochmals kräftig durcheinander: Harting wurde letztlich Fünfter und war "sehr zufrieden" mit sich und seinem Pony Camillo.

Der kleine Oldenburger habe toll gekämpft. Auch der Geländestrecke stellte der Schüler ein gutes Zeugnis aus - ebenso seinen Mitbewerbern aus Holland und Belgien. Mit denen wurde an den Abenden kräftig gekickt.

Konstantin Hartings Dauerkonkurrent Calvin Böckmann (Lastrup), seines Zeichens Europameister von 2015, trug in der internationalen Ponyprüfung CCIP2* den Sieg davon. Rang zwei ging an Antonia Locker (14, Hamminkeln) auf Andante. Die amtierende Europameisterin Anna Lena Schaaf (Voerde) wurde Dritte.

Für die insgesamt 17 deutschen Paare war Oudkarspel ein Saisonauftakt vor der ersten offiziellen Euro-Sichtung im Rahmen des CCIP2 in Marbach. "Gerade für die Jüngeren ist es wichtig, Erfahrungen auf internationalen Turnieren zu sammeln", erklärte Bundestrainer Fritz Lutter.

Konstantin Harting startet in zwei Wochen in seiner Geburtsstadt Münster und in vier Wochen ab 11. Mai in Marbach, wo gleichzeitig der "Preis der Besten"“ entschieden wird.

Info

"CCIP*" steht für Concours Complet International Pony und ist eine vom Weltreitverband (FEI) definierte Bewertung fürs Vielseitigkeitsreiten und ist eine Kurzprüfung bzw. eine Anfängerstufe, die als Einführung in internationale Dreitageswettbewerbe gedacht ist. Der Geländeritt ist 2400 bis 3200 Meter lang mit 24 bis 32 Hindernissen, bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 520 Meter pro Minute. (bd)