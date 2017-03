2. Basketball-Bundesliga

BAD HONNEF. Jetzt wird es spannend, gleichzeitig kompliziert oder auch sehr einfach, wenn die Dragons Rhöndorf gewinnen: Der letzte Spieltag der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B steht am Wochenende an.

Von Bernd Joisten, 03.03.2017

Acht Playoff-Tickets werden in der Gruppe Süd vergeben. Die Mannschaften von Rang eins bis sechs haben ihre Qualifikation für die K. o.-Runde schon sicher. Auf die Plätze sieben und acht dürfen sich noch vier Teams in der Zwölferliga Hoffnung machen. Eines dieser begehrten Tickets wollen die Dragons Rhöndorf ergattern. Sie rangieren derzeit mit 18 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und müssen sich am Samstag im Heimspiel mit dem Tabellenzweiten Weißenhorn Youngstars messen. Der Hochball erfolgt in der Sporthalle am Menzenberg um 19.30 Uhr.

Dahinter steht Würzburg II (18 Punkte), das auswärts bei der BG Karlsruhe antritt. Der Tabellenneunte Fraport Skyliners Juniors (18 Punkte) hat eine lösbare Aufgabe gegen Schlusslicht Nördlingen vor sich. Und selbst die Licher BasketBären (Platz zehn, 16 Zähler) können es rechnerisch noch schaffen, mit einem Sieg gegen den Tabellenvorletzten Leipzig Rang acht zu ergattern. Durch die direkten Vergleiche aller Teams sind mindestens zehn verschiedene Konstellationen möglich, sodass die Dragons Rhöndorf eigentlich nur eine sichere Option haben, wenn sie zu Hause am Samstagabend gewinnen.

Müssten sich die Rheinländer auswärts bewähren, stünden die Chancen sicherlich mehr als schlecht, da sie auswärts in elf Partien nur zwei Siege erringen konnten. Am Menzenberg dagegen entschieden sie bisher von zehn Duellen sieben für sich. Somit bleibt die Hoffnung, dass gemeinsam mit den Fans die Herkulesaufgabe gegen Weißenhorn bewältigt werden kann.

„Wir fokussieren uns voll auf uns und blicken nicht nach rechts oder links. Wir wollen den Sieg vor unseren Fans, und die Jungs sind heiß, das kann ich versprechen“, betont Rhöndorfs Trainer Matthias Sonnenschein. Um gegen die Weißenhorn Youngstars zu gewinnen, die als Farmteam des Bundesligisten ratiopharm Ulm fungieren, benötigen die Gastgeber im Kollektiv gute Wurfquoten. Vor allem jenseits der Dreierlinie warfen sie zuletzt zu viele Fahrkarten. Sollte am Samstag die Ausbeute aus der Distanz wieder zu schlecht sein, müssen die Rhöndorfer noch mehr den Erfolg in Brettnähe suchen.

Matthias Sonnenschein: „Die Youngstars haben einen gut ausbalancierten Kader und stehen zu Recht in der Spitzengruppe. Sie sind in vielen statistischen Kategorien unter den Top Three der Liga; entsprechend verlange ich von meinen Jungs, dass sie sich 40 Minuten auf dem Spielfeld zerreißen.“ Rhöndorfs Geschäftsführer Boris Kaminski hofft auf große Fan-unterstützung: „Der sechste Mann kann in solchen Duellen Berge versetzen, wenn es eng wird.“