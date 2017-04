Mit der deutschen U-19-Nationalmannschaft will der Bonner Florian Weißkirchen bei der WM in Schweden auftrumpfen.

BONN. Wenn vom 3. bis zum 7. Mai im südschwedischen Växjö die U-19-Weltmeisterschaft im Floorball stattfindet, ist auch ein Spieler des Zweitbundesligisten SSF Dragons Bonn mit von der Partie. Sein Name: Florian Weißkirchen.

Von Wolfgang Ley, 26.04.2017

Der 18 Jahre alte Florian Weißkirchen, der seit zehn Jahren bei den Dragons aktiv ist, empfahl sich in dieser Saison durch den Gewinn der Topscorer-Wertung (34 Tore und 24 Vorlagen in 14 Spielen) in der 2. Liga für höhere Aufgaben. Sozusagen zum krönenden Saisonabschluss wurde er in den deutschen Kader berufen.

„Es war schon immer ein Traum von mir, eine Weltmeisterschaft spielen zu dürfen. Daher bedeutet mir diese Nominierung sehr viel“, freut sich Weißkirchen auf das Turnier. Investieren müssen die Spieler für ihren Traum vor allem Zeit und Geld, um an den regelmäßig stattfindenden Trainingslagern der Landesauswahlen teilnehmen zu können. Zweimal jährlich finden zudem die sogenannten Trophys statt, bei denen die Auswahlmannschaften aufeinandertreffen.

Mittlerweile hat der Bonner Topscorer den Sprung ins U-19-Nationalteam geschafft, mit dem er sich seit knapp zwei Jahren auf die WM vorbereitet. Dort treffen die deutschen Talente in der Gruppenphase auf Ungarn, Australien und die USA. Als Ziel hat sich das Team den Aufstieg von der B- in die A-Division gesetzt.

„Dieses Jahr wollen wir den Aufstieg endlich schaffen und zeigen, dass Deutschland zu den Top-8-Nationen der Welt gehört“, erzählt Weißkirchen, der seine Stärken vor allem in der Spielübersicht, Ballsicherheit und Spielruhe sieht.

Familie und Freunde werden den Bonner in Schweden von der Tribüne aus anfeuern. Allen anderen, die keine Chance haben, die Spiele vor Ort zu verfolgen, empfiehlt Weißkirchen den Youtube-Kanal des Internationalen Floorball Verbandes IFF (www.youtube.com/ ifflive), auf dem alle Partien live verfolgt werden können.