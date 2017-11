Als Verwaltungsrats-Mitglied

15.11.2017 Köln. Thomas Eichin kehrt zum früheren deutschen Eishockey-Meister Kölner Haie zurück.

Der ehemalige Fußball-Profi, von 2013 bis 2016 Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und danach in selber Funktion beim damaligen Zweitligisten 1860 München tätig, wurde in den Verwaltungsrat des DEL-Clubs gewählt. Der 51 Jahre alte Eichin war bereits von 1999 bis 2013 bei den Haien tätig, zunächst zwei Jahre als Marketingleiter, dann als Geschäftsführer. In diese Amtszeit fällt unter anderem der Meistertitel 2002. (dpa)