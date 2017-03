EHC Troisdorf vs. Gladbach 8:2

Troisdorf. Das Benefizspiel des EHC Troisdorf gegen Gladbach zu Gunsten der Schumaneck Kinder & Jugendeinrichtungen konnten die Troisdorfer mit 8:2 für sich entscheiden. Nach dem Spiel übergab Thorsten Pfalz, Präsident des Eishockey Club Troisdorf e.V., einen Scheck über 666 € an die Verantwortlichen der Schumaneck Kinderhaus gemeinnützige GmbH. Außerdem waren einige Kinder zu dem Spiel eingeladen und hatten sichtlich Spaß an dem schnellen Spiel.

04.03.2017

Nichts zu bestellen gab es für die Bergisch Gladbacher bei dieser Begegnung. Bereits nach knapp vier Minuten stand es 3:0 für die Troisdorfer durch Tore von Patrick Stellmaszyk und zweimal Dominik Klein. Der Treffer zum 4:0 fiel in der 14. Spielminute auf Vorlage von Dano Janßen und Sebastian Kleimann durch Kapitän Lucas Hubert.

Bergisch Gladbach hatte lediglich in Überzahlsituationen Torchancen. In der 18. Spielminute gelang es Bergisch Gladbach in solch einer Überzahlsituation auf 4:1 zu verkürzen. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die erste Drittelpause. Im Mittelabschnitt legten die Troisdorfern in Unterzahl zum 5:1 nach. Bergisch Gladbach konnte sich nur darauf konzentrieren, weitere Treffer zu verhindern.



Im letzten Drittel wurden die beiden ersten Treffer wieder von der Verteidigung geschossen. In der 44. und 57. Spielminute war es jeweils Dano Janßen auf Zuspiel von Dominik Klein, der die Treffer erzielte. Bergisch Gladbach konnte zwar noch einen Treffer schießen, aber Oliver Dröge konnte in der 58 Spielminute noch einmal nachlegen und mit seinem Treffer den Endstand (8:2) erzielen.



Trainer André Koslowski blickt nach diesem Erfolg zuversichtlich auf die letzten drei Spiele: "Ich finde es schade, dass wir jetzt nur noch drei Spiele bis Saisonende haben. Wir sind jetzt richtig eingespielt und wir können den Zuschauern tolle Kombinationen zeigen und sind den Gegnern tempomäßig und konditionell weit überlegen. Unser Ziel ist es die letzten drei Spiele ebenfalls zu gewinnen und die Saison an der Tabellenspitze zu beenden."



Am kommenden Samstag muss Troisdorf beim Tabellendritten in Wiehl antreten. Dieser hat auch noch die Chance auf den ersten Tabellenplatz, wenn er das Spiel gegen Troisdorf und die beiden Spiele gegen Solingen gewinnt.

Das letzte Heimspiel für diese Saison findet am 24.03.2017 um 20:00 Uhr im Icedom am Rotter See gegen das Team aus Neuss statt.