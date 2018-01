Bewies in der entscheidenden Phase Nervenstärke: Dragons-Kapitän Viktor Frankl-Maus (rechts).

Bad Honnef. Die Dragons Rhöndorf bleiben in der 2. Basketball-Bundesliga weiter auf Kurs. Am 18. Spieltag der Gruppe Süd fuhren die Rhöndorfer einen Auswärtssieg ein. Der Tabellenzweite gewann beim Liga-Neunten FC Bayern München II mit 79:68 und verbuchte seinen 13. Saisonerfolg.

Von Bernd Joisten, 28.01.2018

„Wir hatten sowohl im ersten als auch im dritten Viertel einige Probleme gegen die aggressive Defense der Bayern, haben aber letztlich die richtigen Lösungen gefunden“, erklärte Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt.

Die Bajuwaren taten von Beginn an alles dafür, um den Wirkungskreis von Rhöndorfs Topspieler Kameron Taylor einzuengen. Doch die Rheinländer hatten die passenden Antworten parat. Sie sind ohnehin schwer auszurechnen, weil Spieler wie Center Alex Möller, Thomas Michel, Aufbauspieler Patrick Reusch und Anton Geretzki mit immer mehr Selbstvertrauen agieren und in heiklen Phasen wichtige Aktionen beisteuern können. Möller glänzte in der Münchner Audi-Arena mit 14 Punkten und sieben Rebounds. Zusammen steuerten die vier 41 Zähler bei.

Die Topleistung des Abends lieferte aber Spielmacher Viktor Frankl-Maus ab. Der Kapitän war mit 19 Punkten bester Werfer seines Teams und traf vier Dreier bei sechs Versuchen. Die Rhöndorfer überzeugten darüber hinaus im Kollektiv an der Freiwurflinie und verwandelten 21 von 26 Würfen (81 Prozent), während die Bayern gleich elf Freiwürfe (16 von 27) versemmelten.

Über drei Viertel war es eine hart umkämpfte Partie. In der 32. Minute lag München nach Punkten von Marvin Ogunsipe nur noch mit 54:56 hinten. Nun war Nervenstärke gefragt, zumal es hektisch wurde. Alex Möller blieb aber cool und erzielte zwei Korbleger zum 60:54. Und als Thomas Michel einen Korb mit Bonusfreiwurf traf und Viktor Frankl-Maus aus acht Metern einen Dreier versenkte, führten die Gäste mit 66:56 (35.). Davon erholten sich die Bayern nicht mehr.

Adelt: „In den knappen Phasen des Spiels sind wir diesmal unserem Matchplan treu geblieben und haben nie die Kontrolle verloren. Diese Erfahrung nehmen wir mit in die kommenden Aufgaben.“

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (19 Punkte/4 Dreier), Taylor (16, 9 Assists), Blass (2), Vermum, Möller (14, 7 Rebounds), Koschade, Michel (11), Watkins (1), Reusch (8), Geretzki (8).