2. Basketball-Bundesliga

Bad Honnef. Die Dragons Rhöndorf haben in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B beim Tabellenletzten Nördlingen die Punkte liegen lassen und müssen weiterhin um ihr Playoff-Ticket bangen. Die Rheinländer verloren mit 78:80.

Von Bernd Joisten, 12.02.2017

Es war die achte Niederlage im zehnten Auswärtsspiel der Saison. Während die Nördlinger Spieler nach der Schlusssirene ihren vierten Saisonsieg bejubelten, verließen die Drachen frustriert das Parkett. Viktor Frankl-Maus hatte acht Sekunden vor dem Ende per Korbleger noch das 78:78 für die Rheinländer erzielt. Nördlingen gehörte der letzte Angriff. Drei Sekunden vor dem Ende gab es noch eine Auszeit. Alles deutete wenigstens auf eine Verlängerung hin. Die Gastgeber wechselten für Jonas Zink wieder Fabian Brütting ein. Der 1,88 Meter große Shooting-Guard postierte sich günstig, erhielt das Spielgerät im entscheidenden Moment von Adrian Lind zugepasst und machte zwei Sekunden vor dem Ende den Sieg perfekt.

Es war von Beginn an ein Duell mit vielen Führungswechseln. Beide Teams lagen auch mal mit sieben Punkten vorn, wurden aber immer wieder eingeholt. Dass sich Nördlingen sogar eine schwache Freiwurfquote mit nur neun Treffern bei 20 Versuchen leisten konnte, lag an der guten Quote jenseits der Dreierlinie. Hier trafen die Bayern stolze 13-mal bei 26 Versuchen. Rhöndorf hingegen blieb bei den Dreiern ohne Präzision. Nur sechs Treffer bei 22 Versuchen brachten zu wenige Punkte. Und da die Nördlinger im Reboundduell ebenbürtig waren, gab es nach diesen Fehlwürfen auch kaum zweite Wurfchancen für die Gäste.

Rhöndorf ist drei Spieltage vor dem Ende weiterhin Siebter (16 Punkte), punktgleich mit dem Tabellenachten Würzburg. Da die Dragons den direkten Vergleich mit Würzburg für sich entschieden heben, dürfen die Würzburger jetzt nur nicht mehr Zähler holen als Rhöndorf. Auf Platz neun lauert außerdem Lich mit 14 Punkten auf seine Chance.

Realistisch gesehen kann die Mannschaft von Trainer Matthias Sonnenschein die reguläre Spielzeit bestenfalls noch als Siebter abschließen. Um wenigstens den momentanen Platz zu verteidigen, müssen aber noch Punkte her. Im nächsten Heimspiel ist ein Heimerfolg gegen den Verfolger Lich deshalb beinahe Pflicht. Danach muss Rhöndorf beim Tabellendritten Elchingen antreten und beschließt die Runde zu Hause gegen den Tabellenzweiten Weißenhorn.