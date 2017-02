2. Basketball-Bundesliga

Bad Honnef. Auswärts laufen die Dragons Rhöndorf in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B weiterhin ihrer Form hinterher. Am Samstag unterlagen die Rhöndorfer ScanPlus Baskets Elchingen mit 64:76 und verpassten damit die Chance, vorzeitig das Playoff-Ticket klarzumachen.

Von Bernd Joisten, 26.02.2017

Die Dragons haben in dieser Saison bislang von elf Auswärtsspielen nur zwei Partien gewonnen. Während zu Hause am Menzenberg die Treffsicherheit vorhanden ist, fehlt in der Fremde viel zu häufig die Präzision. In Elchingen konnten lediglich Aaron Nelson (22 Punkte/9 Rebounds) und Anton Geretzki (14 Punkte) zweistellig punkten. Die Team-Trefferquote von nur 35 Prozent aus dem Feld mit 23 Treffern bei 65 Wurfversuchen war ebenso ernüchternd wie die Ausbeute bei den Freiwürfen. Von 23 fanden nur zwölf Würfe ihr Ziel (52 %).

Mike Lucier und Thomas Michel waren beide total von der Rolle und blieben während des Duells ohne einen einzigen Punkt. Center Florian Wendeler steuerte nur zwei Punkte bei. Viktor Frankl-Maus und Will Trawick verbuchten bei zehn Wurfversuchen jenseits der Dreierlinie einen Treffer.

Dabei kam Rhöndorf nach der Pause konzentriert aufs Feld zurück und egalisierte sogar einen 32:38-Rückstand. Elchingen hatte auch nicht seinen besten Tag erwischt und leistete sich in dieser Phase einige Ballverluste. Als Anton Geretzki aus der Mitteldistanz traf, stand es in der 24. Minute 42:42.

In der Folgezeit schlich sich aber wieder der Auswärts-Schlendrian bei den Rhöndorfern ein. Die Zuspiele waren zu ungenau, die Handlungsschnelligkeit stimmte nicht, und der Gegner hatte zu leichtes Spiel in der Gäste-Zone. Als Leistungsträger Filmore Beck punktete und Nick Boyacke für Elchingen per Dreier einschenkte, führte die Mannschaft aus dem schwäbischen Landkreis Neu-Ulm ohne viel Mühe am Ende des dritten Viertels wieder mit 57:44.

Aufgrund der Tagesform bestand schon zu diesem Zeitpunkt nur noch wenig Hoffnung, dass die Rheinländer von ihrer Reise etwas Zählbares mitnehmen könnten. Für die Drachen wird es jetzt noch einmal spannend. Am letzten Spieltag gastiert der Tabellenzweite Weißenhorn am Menzenberg.