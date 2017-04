2. Basketball-Bundesliga

Bad Honnef. In Rhöndorf wird auch in der kommenden Saison zweite Liga gespielt. Die Dragons bezwang im letzten Playdown-Spiel Lich 84:59 und sicherten sich damit den Klassenerhalt.

Von Bernd Joisten, 23.04.2017

Jubeln, aufatmen, die Erleichterung über den Klassenerhalt in der Zweiten Basketball-Bundesliga Pro B feiern: Die Dragons Rhöndorf haben den Abstieg in die Regionalliga im letzten Playdown-Spiel noch abwenden können. Mehr als 100 Fans waren mitgereist, unterstützten ihr Team lautstark und waren überglücklich, dass die Rheinländer durch einen 84:59 (27:16, 25:16, 21:11, 11:16)-Sieg bei den bereits geretteten Licher BasketBären den knappen Vorsprung auf Leipzig halten konnten. Die Uni-Riesen Leipzig gewannen zu Hause gegen Nördlingen mit 74:73. Doch durch den Rhöndorfer Sieg wurde dieses Resultat bedeutungslos.

Die Rhöndorfer Spieler und Fans waren nach der Partie in Lich einfach nur erleichtert. Dass es am Ende ein Kantersieg in fremder Halle wurde, lag nicht etwa daran, dass die Gastgeber vor gerade mal 463 Zuschauern keine Lust mehr gehabt hätten, alles zu geben. Es lag vielmehr an der Art und Weise, wie die Drachen in der Fremde auftraten. In den vergangenen Wochen schien der Korb oft wie vernagelt. In Lich folgte bei den Dragons die erhoffte Leistungsexplosion.

Alle Spieler waren fokussiert. Alle Spieler lieferten ab. Alle Spieler produzierten gute bis hervorragende Trefferquoten. Und alle Spieler agierten schonungslos und aufmerksam in der Defense. Rhöndorf traf zehn Drei-Punkte-Würfe bei nur 22 Versuchen und war von Beginn an nicht zu stoppen. Dabei mussten die Gäste auf den verletzten US-Amerikaner Will Trawick verzichten. Dafür war aber erstmals Center Alexander Möller aus der NBBL-Mannschaft des Teams Bonn/Rhöndorf dabei.

Die Partie war gerade sieben Minuten alt, als Mike Lucier und der überragend aufspielende Thomas Michel per Dreier trafen und Rhöndorf mit 22:8 in Front brachten. Die Gäste wirkten wie befreit und spielten sich in der ersten Halbzeit in einen Rausch. Nach erfolgreichen Freiwürfen von Valentin Blass war es Kapitän Viktor Frankl-Maus, der kurz vor der Pause den Vorsprung auf 22 Punkte zum zwischenzeitlichen 52:30 schraubte.

Mit unbedingtem Einsatzwillen hatte Rhöndorf den Gegner niedergerungen und sorgte mit konsequentem Auftreten auch in der zweiten Halbzeit dafür, dass die Fans eine spontane Klassenerhalts-Party feiern konnten.

Thomas Roijakkers, Headcoach der Dragons, meinte: „Das war ein verdienter Sieg. Wir konnten uns früh mit Erfolgserlebnissen belohnen. Meine Mannschaft hat in den vergangenen Wochen immer hart und konzentriert gearbeitet und heute endlich den Lohn dafür eingefahren. Es freut mich für mein Team, aber auch für alle Mitarbeiter, Helfer und Fans der Dragons, dass wir heute den Klassenerhalt gemeinsam gepackt haben.“

Geschäftsführer Boris Kaminski sagte: „Wir sind erleichtert. Die Jungs sollen feiern. In der nächsten Woche müssen wir dann die ganze Saison schonungslos aufarbeiten und nach vorn schauen.“