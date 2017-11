Bad Honnef. Die Punktebilanz mit 16 Zählern nach zehn Spieltagen kann sich sehen lassen. Die Dragons Rhöndorf wurden im Heimspiel gegen Kit SC Gequos Karlsruhe ihrer Favoritenrolle gerecht und errangen den achten Saisonsieg.

Von Bernd Joisten, 19.11.2017

Gegen den Tabellenletzten der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd gewannen die Rheinländer vor 912 Zuschauern in der Sporthalle am Menzenberg mit 98:73 (24:22, 17:17, 36:15, 21:19). Der Tabellenzweite tat sich nur in der ersten Halbzeit etwas schwer, enteilte aber im dritten Viertel und fuhr ungefährdet den fünften Sieg im fünften Heimspiel ein.

Besonders wichtig war das Erfolgserlebnis für die jungen deutschen Spieler, die im Kollektiv eine tolle Leistung boten und auch den Ausfall des kanadischen Centers Kevin Thomas kompensierten. Thomas musste Ende vergangener Woche aus familiären Gründen kurzfristig in die Heimat fliegen.

Umso wichtiger war es, dass seine Mitspieler sein Fehlen kompensierten, zumal Thomas zuletzt unter den Körben hervorragend agierte und zweistellige Punktausbeuten beisteuerte. Thomas Michael, Alex Möller und Yannick Kneesch, die zusammen in Coburg gerade mal zwei Punkte erzielten, präsentierten sich zu Hause wie verwandelt. Zusammen kamen sie auf stolze 38 Zähler. Eine großartige Leistung zeigte auch der junge Aufbauspieler Patrick Reusch. Zu Beginn der Saison war er noch verletzt, kehrt aber allmählich zu alter Form zurück. Er war mit 18 Punkten bester Werfer seines Teams und machte damit auch die Startschwierigkeiten von Topspieler Kameron Taylor vergessen.

Leistungssteigerung zur zweiten Halbzeit

Der US-Amerikaner hatte sich im Duell gegen Karlsruhe früh drei Fouls eingehandelt, konnte in der ersten Halbzeit kaum mitmischen und blieb dort ohne Korberfolg. Dafür punktete aber Reusch und hatte seinen Anteil daran, dass Rhöndorf zur Halbzeit gegen die mutigen Gäste wenigstens mit 41:39 führte.

Nach der Pause lief es bei Taylor deutlich besser. Am Ende kam er noch auf 16 Punkte und glänzte auch unter den Körben und als Passgeber. Zusammen mit seinen aufmerksamen und leidenschaftlich verteidigenden Teamkollegen sorgte er im dritten Viertel für klare Verhältnisse. Als Reusch in der 29. Minute per Dreier traf und Taylor per Korbleger nachlegte, führten die Drachen bereits mit 77:54. Im letzten Viertel zweifelte keiner mehr daran, dass Rhöndorf die Partie für sich entscheiden würde. „Das Publikum gibt uns immer viel Kraft“, meinte Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt. In der zweiten Halbzeit habe man dominiert, und jeder Spieler habe seinen Teil zum Sieg beigetragen.

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (16/1 Dreier), Taylor (16/2, 7 Rebounds, 8 Assists), Blass (8/1), Kneesch (11/1), Möller (9/1), Koschade, Michel (15/3), Elksnis (2), Vermum, Reusch (18/2), Geretzki (3/1).