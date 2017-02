04.02.2017 BAD HONNEF. In der 2. Basketball-Bundesliga empfangen die Dragons Rhöndorf den Tabellennachbarn Würzburg. Unterstützung bekommen sie von einigen Ex-Spielern - allerdings nur von der Tribüne aus.

Spieltag 18 von 22 steht in der Zweiten Basketballbundesliga auf dem Programm. Der Kampf um die Playoff-Plätze eins bis acht in der Gruppe Süd ist in vollem Gange. Für die Dragons Rhöndorf steht am Samstagabend um 19 Uhr in der Sporthalle am Menzenberg diesbezüglich ein richtungweisendes Heimduell auf dem Plan: Der Tabellenachte empfängt den Tabellenneunten TG s. Oliver Würzburg.

Mit einem Sieg gegen den punktgleichen Konkurrenten kämen die Rheinländer der Erfüllung des Wunsches nach einem Playoff-Ticket ein großes Stück näher. Da nur eine Woche später das Gastspiel beim Schlusslicht Nördlingen ansteht, kann Rhöndorf im Schlussspurt wichtige Punkte einsammeln.

Natürlich wollen sich die Drachen noch so weit wie möglich in der Tabelle vorkämpfen. Dazu gehört auch zwingend ein Heimsieg gegen Würzburg. Und den Rhöndorfern ist klar, dass sie sich im Gegensatz zu ihrem jüngsten Auftritt in Frankfurt enorm steigern müssen, um in diesem Duell bestehen zu können. Die Wurfquote war zu schwach, die Punktausbeute von nicht weniger als sechs Spielern viel zu gering.

„Jedem im Team und im Umfeld ist klar, dass es nun zählt. Mit den Würzburgern kommt ein direkter Konkurrent um die Playoffs an die Menzenberger Straße, und wir müssen gemeinsam mit unseren Fans alles aufbieten, um unsere Ausgangslage für unsere Mission zu halten“, unterstreicht Rhöndorfs Trainer Matthias Sonnenschein. Die Gastgeber wollen diese Drucksituation im Kollektiv erfolgreich meistern, um mit entsprechendem Rückenwind die kommenden Aufgaben anzugehen.

Prominente Unterstützung erhalten die Dragons am Samstagabend gleich von vier ehemaligen Spielern: Der Ex-Mannschaftskapitän Nick Larsen, Center Johannes Lange, Fabian Thülig und Florian Koch wollen ihrem alten Club die Daumen drücken.

Klar, dass sich Dragons-Geschäftsführer Boris Kaminski darüber freut: „Gerade in der jetzigen Saisonphase, wo jeder Sieg auf dem Weg in die Playoffs zählt, ist es toll zu sehen, dass Spieler, Fans, Freunde und Förderer sich gemeinsam als Dragons-Familie verstehen und dass uns auch ehemalige Spieler besuchen“, erklärt er. „Mit dieser geballten Unterstützung im Rücken gilt es nun, die Dragons-Tugenden auf das Parkett zu bringen und gemeinsam die Playoffs zu erreichen.“ (Bernd Joisten)