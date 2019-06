Basketball-Regionalliga

BAD HONNEF. Für den angestrebten Wiederaufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro B haben sich die Dragons Rhöndorf Verstärkung in den Kader geholt. Gabriel de Oliveira kommt aus Iserlohn und soll auch Erfahrungen bei den Telekom Baskets Bonn sammeln.

Von Bernd Joisten, 05.06.2019

Der Basketball-Regionalligist Dragons Rhöndorf hat unter der Leitung des neuen Trainers Markus Röwenstrunk den ersten Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Als Doppellizenzspieler für die Dragans Rhöndorf und die Telekom Baskets Bonn wurde der 21-jährige Power Forward Gabriel de Oliveira bis zum Sommer 2021 verpflichtet. Der 2,06 Meter große deutsche Innenspieler soll sich bei den Telekom Baskets Bonn als Perspektivspieler für die easyCredit BBL weiterentwickeln und den Dragons helfen, den direkten Wiederaufstieg in die Pro B zu schaffen.

In der Pro B spielte der athletische Power Forward zuletzt auch bei den Iserlohn Kangaroos. Insgesamt weilte er elf Jahre in Iserlohn und entwickelte sich dort zum Leistungsträger. Vergangene Saison steuerte er 10,6 Punkte und sechs Rebounds bei. Im Bonn/Rhöndorfer Kooperations-Programm soll er mit beiden Mannschaften trainieren, für die Dragons alle Spiele in der 1. Regionalliga bestreiten.

Darüber hinaus soll er so oft wie möglich im Trikot der Telekom Baskets Präsenz zeigen. „Mit seiner Physis, Athletik und seinen langen Armen wird Gabriel uns an beiden Enden des Feldes einige Optionen, aber vor allem viel Präsenz geben. Er ist, je nach Lineup, variabel auf den großen Positionen einsetzbar und wird so für spannende Matchups sorgen. Mit seiner Fähigkeit, das Spiel offensiv wie defensiv zu beeinflussen, wird er unsere Zuschauer hoffentlich begeistern können“, erklärt Rhöndorfs Trainer Markus Röwenstrunk.