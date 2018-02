Bad Honnef. Die ersatzgeschwächten Dragons Rhöndorf haben das letzte Saisonspiel der regulären Runde in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B beim Kit SC Gequos in Karlsruhe verloren. Die Rheinländer zogen beim Tabellenletzten mit 71:87 den Kürzeren und gehen somit als Tabellendritter der Gruppe Süd in die Playoffs.

Von Bernd Joisten, 25.02.2018

Die Dragons treffen am Samstag, 10. März, im ersten Heimspiel in der Sporthalle an der Menzenberger Straße (19 Uhr) auf den Tabellensechsten der Gruppe Nord, die Herzöge aus Wolfenbüttel.

Beim Duell in Karlsruhe wollten die Rheinländer eigentlich gegen das angeschlagene Liga-Schlusslicht den 16. Saisonsieg einfahren, doch die Gäste traten dezimiert in Baden-Württemberg an. Neben Spielmacher Viktor-Frankl-Maus fehlten Anton Geretzki, Yannik Kneesch und auch der zweite Spielmacher Patrick Reusch. Rhöndorf bot zwar in der ersten Halbzeit mit nur acht Spielern im Kader eine engagierte Leistung und lag zur Halbzeit mit 38:34 vorn. Doch nach der Halbzeit machte sich bei den Rheinländern zum Ende des dritten Viertels ein Substanzverlust deutlich bemerkbar.

Trainer Thomas Adelt schickte seine allerjüngsten Spieler auf das Feld, die viel Erfahrung sammeln durften und ordentlich Spielzeit bekamen. Das Ergebnis war letztendlich nicht ganz so wichtig, da Gießen deutlich gegen Leverkusen gewann und den zweiten Tabellenplatz verteidigte.

Für die Dragons heißt es jetzt, die angeschlagenen Spieler möglichst schnell wieder fit zu bekommen, um mit komplettem Aufgebot gegen Wolfenbüttel in die Playoffs zu starten. Rhöndorf genießt den Heimvorteil. Wer zuerst zwei Spiele gewinnt, kommt eine Runde weiter. Wolfenbüttel hatte in der Nordgruppe nach 22 Saisonspielen eine Bilanz mit 13 Siegen und neun Niederlagen vorzuweisen.

Dragons: Watkins (6 Punkte), Taylor (26/1 Dreier), Blass (7/2), Dia (2), Vermum (3/1), Möller (9), Koschade (3/1), Michel (15/3).