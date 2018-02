2. Basketball-Liga Pro B

BAD HONNEF. Die Rhöndorfer Basketballer erwarten zum Topspiel der 2. Liga Pro B den Spitzenreiter Elchingen. Der Gastgeber will sich für 72:103-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.

Von Bernd Joisten, 17.02.2018

Besser hätte das Top-Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B nicht inszeniert werden können. Wenn am Samstag der Spitzenreiter Scanplus Baskets Elchingen um 19 Uhr in der Sporthalle am Menzenberg gastiert, dann genießen die Zuschauer freien Eintritt (der GA berichtete). 1500 Besucher werden erwartet, sodass die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird. Rhöndorf will als Tabellenzweiter am vorletzten Spieltag der Gruppe Süd die Fans mit einer tollen Leistung gegen die „Übermannschaft“ auf die Playoffs einstimmen.

Die Endrunde beginnt Anfang März. Bis dahin muss der Tabellenzweite Rhöndorf noch zwei Spiele absolvieren und will sich dabei die Gießen 64ers Rackelos vom Leib halten. Die Hessen sind Dritter und hoffen darauf, die Rheinländer im Endspurt noch überholen zu können. Tabellenplatz zwei verspricht in der ersten Playoff-Runde eine machbare Aufgabe gegen den Tabellensiebten der Nord-Gruppe.

Zurück zum Gipfeltreffen: Beim Hinspiel in Elchingen kassierte die Mannschaft von Trainer Thomas Adelt eine üble 72:103-Klatsche. Ende Oktober 2017 waren die Bayern in allen Belangen überlegen und viel handlungsschneller als die Rhöndorfer. „Das Ergebnis des Hinspiels spielt für uns aber keine große Rolle mehr, da wir uns als Mannschaft in den vergangenen Monaten nochmals extrem weiterentwickelt haben und die Lehren aus der Niederlage in Elchingen in unsere Entwicklung mit eingeflossen sind“, unterstreicht Adelt, dessen Team in den letzten Wochen sehr stark aufspielte.

Harte Duelle unter den Körben erwartet

Elchingen habe einen tiefen Kader, und es kämen viele Faktoren zusammen, die den momentanen Erfolg erklärten. Man sei aber vorbereitet. Adelt: „Wir hoffen auf eine große Kulisse, denn die Jungs haben es sich verdient. Wir freuen uns immer, vor unseren eigenen Fans aufzulaufen, und wissen um die Energie, die uns die Fans geben.“

Freuen dürfen sich die Zuschauer auf harte Duelle unter den Körben. Mit Brian Butler spielt einer der spektakulärsten Dunker der gesamten deutschen Basketball-Landschaft für Elchingen. Mit seinen sprunggewaltigen Flugeinlagen gewann der 1,96 Meter große Deutsche den Telekom Basketball Dunking Contest 2017 beim BBL Allstar Day im vergangenen Jahr. Hinzu kommt Center Kristian Kuhn mit 2,08 Meter Größe und 108 Kilogramm Gewicht, der unter den Rhöndorfer Körben die Drachen mächtig aufmischen will.

Nicht an Bord ist bei Rhöndorf Anton Geretzki. Der Flügelspieler, der sich zuletzt in starker Form und sehr wurfsicher präsentierte, muss bis Ende Februar pausieren. Die ersten Befürchtungen nach dem heftigen Umknicken im Spiel gegen Schwelm bewahrheiteten sich nicht. Ein Fußbruch konnte ausgeschlossen werden. Thomas Adelt: „In unserer Physio-Abteilung ist er in sehr guten Händen, und ich bin mir aufgrund unserer mannschaftlichen Geschlossenheit sicher, dass wir seinen Ausfall in den kommenden Spielen gegen Elchingen und Karlsruhe auffangen können.“