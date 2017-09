BAD HONNEF. In einem großartigem Rheinderby in der zweiten Basketballbundesliga Pro B haben sich die Dragons Rhöndorf mit 90:72 gegen die Bayer Giants Leverkusen behauptet.

Von Bernd Joisten, 30.09.2017

Vor mehr als 1.100 Zuschauern lieferten sich die Dragons am Samstagabend in der Sporthalle am Menzenberg mit den Bayer Giants Leverkusen am zweiten Spieltag der Gruppe Süd ein emotionales, teilweise dramatisches und spannendes Duell, das die Rhöndorfer am Ende mit 90:72 (20:17, 22:23, 25:17, 23:15) für sich entschieden.

Nach dem Auswärtssieg in Würzburg glänzten die drachenstarken Rhöndorfer erneut mit flottem Teambasketball und einem überragenden Kameron Taylor. Er wird sicherlich schnell zu den besten Spielern in der Pro B zählen und war von den Riesen aus Leverkusen kaum zu stoppen.

Hartumkämpfter Tempobasketball

Mit hartumkämpften Tempobasketball starteten die Protagonisten ins erste Viertel. Nach einem Ballgewinn ging es zumeist mit höchster Geschwindigkeit in Richtung der gegnerischen Zone. Spektakuläre Duelle unter den Körben waren die Folge. Beide Mannschaften präsentierten sich in der ersten Halbzeit in blendender Saisonfrühform und boten teilweise Aktionen mit hohem Unterhaltungswert und dem nötigen Spannungsfaktor für solch ein prestigeträchtiges Duell.

Kapitän Viktor Frankl-Maus spielte im ersten Viertel dominant auf und hatte Anteil daran, dass seine Mitspieler gut in Szene gesetzt wurden und mit viel Selbstvertrauen agierten. Als Rhöndorfs Center Alexander Möller in der Schlusssekunde des ersten Viertels trotz Foul das Spielgerät im Leverkusener Korb unterbrachte und Ronalds Elksnis das zweite Viertel mit einem Dreier zum 23:17 für die Drachen eröffnete, tobte die Halle.

Aber Leverkusen hielt, lautstark angefeuert vom mitgereisten Fanclub, hervorragend dagegen und zeigte anschließend, wieviel Qualität in der Mannschaft von Trainer Achim Kuczmann steckt. Als Jack Donovon per Dreier einnetzte und der ehemalige Rhöndorfer Tim Schönborn per Korbleger nachlegte, führten die Gäste mit 31:27.

Fans feiern ihre Dragons

Rhöndorf leistete sich in den Folgeminuten im Angriff einige ungenaue Aktionen und lag 30:37 hinten. Rhöndorfs US-Amerikaner Kameron Taylor sorgte in der letzten Sekunde des Angriffs in Minute 17 mit einem erfolgreichen Dreier dafür, dass die Anfeuerungsrufe wieder lauter wurden und Rhöndorf zur Aufholjagd blies.

Als Viktor Frankl-Maus ebenfalls mit Ablauf der Schussuhr drei Punkte zum 40:40 beisteuerte, bebte der Menzenberg. Rhöndorf eroberte zur Halbzeit sogar noch die Führung zurück, weil Taylor gefoult wurde und seine Freiwürfe zum 42:40 verwandelte.

So spannend und umkämpft wie in der ersten Halbzeit, ging es im dritten Viertel weiter. Immer wieder schmissen sich die Rhöndorfer in die Leverkusener Pässe und versuchten das Spielgerät abzufangen. Für jeden Zentimeter wurde geackert. Das zeigte Wirkung bei den Giants, die über vier Minuten lang das Nachsehen hatten. Diese Phase war für die Partie entscheidend.

„Im dritten Viertel haben wir den Rebound besser kontrolliert und konnten dann unser Tempo entwickeln, was wir uns vorgenommen hatten“, unterstrich Trainer Thomas Adelt. Taylor ballte in der 24. Minute die Fäuste und schrie seine Anspannung heraus, nachdem er per Dreier das 58:44 für die Drachen erzielte.

Kameron Taylor trifft immer wieder

Leverkusen blieb aber bissig und konnte zunächst genügend Optionen aufbieten, um sich wieder anzunähern, zumal die Drachen etliche Freiwürfe versemmelten. Die Gastgeber führten nach 30 Minuten dennoch mit zehn Punkten Unterschied (67:57), weil Rhöndorfs pfeilschneller US-Amerikaner Kameron Taylor immer wieder traf und bis dahin 22 Punkte gesammelt hatte. Nervenstärke war gefragt.

Leverkusen versuchte im letzten Viertel alles, um zurückzukommen. Aber Rhöndorf agierte mit unbändigem Willen, der nötigen Handlungsschnelligkeit und spektakulären Punkten in Serie. Die Drachen spielten sich in einen Rausch.

Die Schlusssirene ging im großen Jubelsturm am Menzenberg unter. Wenn die Truppe von Thomas Adelt diese Form halten kann, dürfte die Halle bei den Heimspielen in dieser Saison immer gut gefüllt sein. Thomas Adelt: „Die Truppe passt menschlich hervorragend zusammen und das Spiel vor unseren Fans bedeutet den Spielern viel. Wir wollen am Menzenberg sehr attraktiven Basketball zeigen.“

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (14 Punkte/3 Dreier), Taylor (31/3), Thomas (10), Blass (4), Kneesch (4), Möller (12), Koschade, Michel (10/2), Elksnis (5/1).