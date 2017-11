BAD HONNEF. Die Dragons Rhöndorf haben in packendem Spiel in der zweiten Basketballbundesliga Pro B die favorisierten EN Baskets Schwelm mit 95:72 besiegt.

Von Bernd Joisten, 04.11.2017

Das war ein großartiges Zeichen an die Fans und eine Botschaft an die anderen Teams in der zweiten Basketballbundesliga Pro B. Die Dragons Rhöndorf bleiben zuhause in der Sporthalle am Menzenberg eine Macht. Am achten Spieltag der Gruppe Süd glänzten die Rheinländer vor 1.159 Zuschauern und demontierten mit einer beeindruckenden Leistung die favorisierten EN Baskets Schwelm mit 95:72 (20:15, 28:17, 21:13, 26:27).

Nach dem Schlusspfiff gab es stehende Ovationen für die Mannschaft von Trainer Thomas Adelt, die sich nach den zuletzt mäßigen Auswärtsleistungen drachenstark vor heimischem Publikum präsentierte. Rhöndorf erzielte den vierten Heimsieg und somit schon den sechsten Erfolg in dieser Saison.

Es war ein emotionaler Beginn in der Sporthalle am Menzenberg. Die Hausherren waren hellwach und starteten verbissen in die Partie. Rhöndorfs Kanadier Kevin Thomas holte sich vorne und hinten Rebounds und beeindruckte die Gegner mit zwei „Monsterblocks“ in den ersten drei Minuten. Selbst zwei Foulpfiffe gegen ihn beeindruckten den Rhöndorfer Center nicht. Da auch seine Mitspieler aggressiv und leidenschaftlich zu Werke gingen, wurde es gegen die favorisierten Gäste ein sehenswerter Schlagabtausch.

Als Kameron Taylor das Spielgerät in der fünften Minute aus sieben Metern zum Dreier versenkte, führten die Rheinländer mit 14:9. Die abgeklärte Schwelmer Garde, die bekannt dafür ist, auch in der letzten Sekunde eines Angriffs noch eine gute Option zu finden, hatte es im ersten Viertel schwer, da die Drachen im Kollektiv eine enge Verteidigung spielten.

In Gießen hatten die Dragos Rhöndorf noch 26 Punkte im ersten Viertel hinnehmen müssen. Gegen Schwelm waren es aufgrund der guten Verteidigung nur 15 Zähler. Keine Frage, die Drachen waren heiß. Jo Koschade hechtete nach dem Spielgerät, flog mit Tempo in eine Werbebande. Ronalds Elksnis warf sich auf den Boden, um den dort befindlichen Ball zu ergattern und als der Lette in der 13. Minute per Korbleger traf, führten die Mannschaft von Trainer Thomas Adelt mit 26:15. Schwelm traf in der Folgezeit einige Würfe von außen, hatte es unter den Körben aber weiterhin schwer.

Kevin Thomas brillierte dort in der ersten Halbzeit, war Herr der Lüfte am Menzenberg. Als Kameron Taylor in der 18. Minute per Dreier einschenkte und damit die jubelnden Fans von den Sitzen riss, führten die Gastgeber mit 41:25. Rhöndorf agierte selbstbewusst, hatte sich in der ersten Halbzeit sieben Rebounds mehr gegriffen sowie aus der Nähe und der Distanz besser getroffen. Wie entfesselt punktete Kameron Taylor, der drei von drei Dreiern traf und in zwei Vierteln 22 Punkte beigesteuert hatte. Er schraubte seine Saisonbestleitung mit dem Galaauftritt gegen Schwelm auf 37 Zähler hoch.

Schwelm musste mit einer 16-Punkte Hypothek ins dritte Viertel starten. Rhöndorf machte im dritten Viertel munter weiter. Es kam noch viel schlimmer für die Baskets. Auch die lautstarke Unterstützung der 100 mitgereisten Fans half nicht. Rhöndorf agierte entfesselt. Taylor erzielte immer wieder schnelle Punkte, war kaum zu halten. Seine Mitspieler zeigten ebenfalls tolle Offensivaktionen und hingen sich mächtig rein. Spätestens nach 30 Minuten war das Spitzenspiel zu Gunsten der Dragons Rhöndorf entschieden.

Da führte Rhöndorf bereits mit 24 Punkten Unterschied (69:45). Im Schlussabschnitt wechselten beide Trainer noch munter durch, bevor nach dem Spiel die Partie am Menzenberg stieg. „Das war die Antwort, die wir nach dem Spiel in Gießen geben wollten. Wir sind zuletzt etwas vom Weg abgekommen. Wir haben den Spielern gesagt, dass wir andere Dinge erwarten. Wir wollen in der Liga vorne mitmischen.“



Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (16 Punkte/4 Dreier), Taylor (37/4), Thomas (9), Blass (8/2), Geretzki (7/2), Vermum, Kneesch (12/2), Möller, Koschade, Michel, Elksnis (6).