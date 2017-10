Bad Honnef. Dieser Dämpfer war nach dem Auftritt nur folgerichtig: Die Dragons Rhöndorf mussten in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B bei den Scanplus Baskets Elchingen eine herbe 72:103-Schlappe hinnehmen. Nach vier Siegen in Folge war es die erste Saisonniederlage.

Von BErnd Joisten, 22.10.2017

„Wir sind eine Mannschaft, die von ihrer Intensität lebt, und genau diese Intensität haben wir heute nicht aufs Feld bekommen. Elchingen hat sich immer mehr in einen Rausch gespielt und uns damit letztlich überrannt“, wollte Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt nichts schönreden.

Die Gäste erwischten einen denkbar schlechten Tag vor einer mehr als enttäuschenden Kulisse. Gerade einmal 327 Zuschauer hatten sich in der Brühlhalle im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm verloren. Sie sahen jedoch einen Gastgeber, der sich von der ersten Sekunde an anschickte, den zehnten saisonübergreifenden Saisonsieg erringen zu wollen. Elchingen war immer einen Moment schneller, griff sich insgesamt zwölf Rebounds mehr und zeigte in der Offensive effektive Kombinationen. Darüber hinaus trafen die Gastgeber aus der Distanz zu Beginn ausgesprochen sicher. Und so war es nicht weiter verwunderlich, dass Elchingen nach zehn absolvierten Minuten schon mit 29:17 vorn lag.

Reaktion bleibt auch nach der Pause aus

Bei den Rheinländern lief indes wenig zusammen. Die Trefferquote und die Handlungsschnelligkeit hätten besser sein müssen, um Elchingen ernsthaft zu gefährden. In 20 Minuten hatten die Bayern durch ihren dominanten Auftritt stolze 58 Punkte erzielt.

Nach der Pause blieb weiterhin eine Reaktion der Drachen aus. Die Hausherren spielten blitzschnell nach vorn und produzierten insgesamt 33 Assist, die in direkte Korberfolge umgemünzt wurden. Als Elchingens Marko Krstanovic in der 27. Minute per Freiwurf das 72:45 erzielte, war die Partie längst gelaufen. Die Rhöndorfer indes waren nach zwei überzeugenden Auswärtssiegen erstmals gegen einen großartig aufspielenden Gegner machtlos.

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (11 Punkte/1 Dreier), Taylor (21), Thomas (5), Blass (2), Geretzki (10/2), Vermum, Kneesch (10/3), Möller (3), Koschade (4/1), Michel (3/1), Elksnis (1), Reusch (2).