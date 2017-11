2. Basketball-Bundesliga Pro B

BAD HONNEF. Die Dragons Rhöndorf haben mit dem 67:90 bei den Gießen 46ers Rackelos die zweite herbe Klatsche binnen zwei Wochen kassiert. Bei einigen Spielern der Dragons macht sich offenbar ein Substanzverlust bemerkbar.

Von Bernd Joisten, 02.11.2017

Die große Euphorie weicht ein wenig der sportlichen Ernüchterung: Auch für die junge Mannschaft der Dragons Rhöndorf wachsen die Bäume des Erfolges in der Zweiten Basketballbundesliga Pro B nicht in den Himmel. Nach dem siebten Spieltag bleibt festzuhalten, dass sich bei einigen Spielern ein Substanzverlust bemerkbar macht.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Adelt kassierte am Dienstagabend die zweite herbe Klatsche binnen zwei Wochen. Nach der 72:103-Niederlage bei den Scanplus Baskets Elchingen und dem glücklichen 82:80-Heimsieg gegen die ersatzgeschwächten Fraport Skyliners Juniors aus Frankfurt gingen die Rheinländer nun bei den Gießen 46ers Rackelos mit 67:90 (16:26, 16:18, 15:27, 20:19) sang- und klanglos unter.

Natürlich stehen die Drachen mit fünf Siegen und zwei Niederlagen in der Gruppe Süd mehr als ordentlich da. Aber der Leistungstrend der Dragons zeigt deutlich abwärts, zumal am kommenden Samstag der Tabellenzweite Schwelm um 19 Uhr in der Sporthalle am Menzenberg gastiert.

Gießen war den Gästen in allen Belangen überlegen. Rhöndorf produzierte wieder viel zu viele unnötige Ballverluste, hatte eine schlechte Trefferquote und war in der Reboundarbeit nachlässig. Die Hessen um ihren Routinier Marian Schick griffen sich insgesamt 50 Rebounds (Rhöndorf 36). Da das Kollektiv überhaupt nicht funktionierte, konnten auch Rhöndorfs starke Akteure Viktor Frankl-Maus und Kameron Taylor nichts ausrichten. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Rhöndorfer mit zehn Punkten Unterschied hinten (16:26). Und als die Gäste im zweiten Viertel vier Ballverluste hintereinander hatten, führte Gießen vor nur 271 Zuschauern in der Sporthalle Ost locker mit 30:16.

Nach 20 Minuten ging Rhöndorf mit einer 32:44-Hypothek in die Pause. Thomas Adelt schwor seine Truppe in der Kabine erneut ein, im dritten Viertel eine entschiedene Aufholjagd zu starten. Aber schnell wurde klar, dass es an diesem Abend nicht reichen würde. „Eine engagierte Abwehrarbeit und 27 Punkte im dritten Viertel haben am Ende den Unterschied gemacht“, resümierte Gießens Co-Trainer Lutz Mandler. Für die Hessen war es der dritte Heimsieg. Gießen ist ebenso wie Rhöndorf zu Hause weiterhin ungeschlagen.

Statistik Rhöndorf: Frankl-Maus (22, 7 Assists), Taylor (10/1 Dreier), Thomas (8, 7 Rebounds), Blass (10/2), Geretzki (3/1), Vermum, Kneesch, Möller (10), Koschade, Michel (3/1), Reusch (1), Elksnis