Bad Honnef. Ausnahmezustand am Menzenberg, minutenlange Jubelstürme, tanzende Drachen und am Ende eine Siegerpolonaise mit den Fans: Am Samstagabend bezwangen die Dragons Rhöndorf vor 1053 Zuschauern in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B die Iserlohn Kangaroos 82:71.

Von Bernd Joisten, 04.02.2018

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen gut eingestellten und tough spielenden Gegner. Meine Mannschaft hat auch aufgrund der frühen Foulbelastungen einen guten Job gemacht, und mit wichtigen Dreiern konnten wir am Ende den Deckel draufmachen“, freute sich Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt.

Beide Mannschaften lieferten sich über die gesamte Distanz einen spektakulären Schlagabtausch mit zahlreichen Führungswechseln und vielen emotionalen Momenten. Nach zwei Vierteln lagen die Gäste aus Iserlohn mit 40:39 vorn. Bis dahin hatte Rhöndorfs Center Brandon Watkins schon vier Fouls kassiert, sodass er nach der Pause erst einmal von der Bank aus seinen Teamkollegen zuschauen musste.

Er sah hochkonzentrierte Dragons, die immer wieder wichtige Dreier trafen und sich auch unter den Körben durchsetzen. Als Kameron Taylor das Spielgerät mit einem krachenden Dunking zum 47:46 (25. Minute) im Korb versenkte, kochte die Halle.

Vier Minuten vor dem Ende des letzten Viertels drückten die Rheinländer dann so richtig auf die Tube. Taylor traf mit Freiwürfen zum 73:68. Thomas Michel legte nach, und als er zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene per Dreier zum 77:69 für Rhöndorf traf, verwandelte er die Sporthalle am Menzenberg in einen wahren Hexenkessel.

Zum Ende wird es nochmal knapp

Überhaupt zeigten die jungen deutschen Spieler Thomas Michel, Anton Geretzki und Valentin Blass sehr starke Leistungen und hatten großen Anteil am 14. Saisonsieg der Dragons. „Über drei Viertel hat meine Mannschaft ein gutes Spiel abgeliefert. Leider kam unsere Schwächephase genau in den entscheidenden Momenten im letzten Viertel“, resümierte Dragan Torbica, Headcoach der Iserlohn Kangaroos.

Den Schlusspunkt in einem sehenswerten Duell setzte Valentin Blass von der Freiwurflinie und eröffnete damit eine rauschende Karnevalsparty am Menzenberg. Rhöndorf dürfte nach diesem Erfolg sehr gute Chancen besitzen, in den drei noch ausstehenden Begegnungen den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Als mögliche Gegner in den Playoffs kämen momentan aus der Gruppe Nord Itzehoe oder der SC Rist-Wedel in Betracht.

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (11/1 Dreier, 4 Assists), Watkins (2), Reusch (5/1), Taylor (25), Blass (9/1), Geretzki (10/2), Vermum, Möller (4, 8 Rebounds), Koschade, Michel (16/3).