Bad Honnef. In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B mischen die Dragons Rhöndorf weiterhin vorn mit. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Adelt gegen die Dresden Titans vor 900 Zuschauern in der Sporthalle am Menzenberg mit 91:74.

Von Bernd Joisten, 21.01.2018

Es war der zwölfte Saisonerfolg und zugleich der achte Heimsieg, der die Drachen wieder ein Stück näher an das angepeilte Zwischenziel bringt: die Spielrunde mit guter Platzierung abschließen und mit Heimrecht die Playoff-Runde beginnen. „Gegen Leverkusen waren wir am Ende zu passiv. Das haben wir kollektiv besser gemacht. Jeder Spieler hat Verantwortung übernommen; wir haben uns den Sieg verdient“, resümierte Adelt.

Die Rhöndorfer, bei denen Yannik Kneesch nach sechs Wochen Verletzungspause zurückkehrte, waren im Schlussviertel mutig. Patrick Reusch und Anton Geretzki trafen in schwierigen Phasen entscheidende Würfe. Die Gastgeber dominierten bei den Rebounds und verteidigten leidenschaftlich. Schon im ersten Viertel kamen die Sachsen mit der Deckungsarbeit der Hausherren nicht zurecht. Unter den Körben gab es kaum Räume. Alexander Möller und Brandon Watkins hielten Dresdens 2,11 Meter großen Center-Hünen El Hadji Malick Fall in Schach. Als Kameron Taylor in der achten Minute per Fastbreak das 24:6 besorgte und Brandon Watkins beim Angriff der Dresdener mit einem spektakulären Block verteidigte, herrschte gute Stimmung am Menzenberg.

Im zweiten Viertel verpassten es die Rheinländer, den Vorsprung auszubauen. Fangfehler, Fehlpässe und Ungenauigkeiten führten sogar dazu, dass die Gäste, angeführt von ihrem US-amerikanischen Pointguard Willie Mangum, auf 30:33 (17.) herankamen. Doch Rhöndorf bewies Selbstvertrauen und baute seine Führung bis zur Halbzeit wieder auf 46:33 aus.

Kameron Taylor Punkte-Garant

Wie immer war Kameron Taylor der Garant, dass die Drachen Oberwasser hatten. Zuletzt hatte er ein „Triple Double“ gegen Coburg produziert. Diesmal steuerte er 22 Zähler, 14 Rebounds und zwölf Assists bei. Er spornte auch im dritten Viertel sein Team an, das sich jetzt gegen viel wachere und aggressivere Dresdener wehren musste. Die Sachsen kämpften sich heran.

Beim Start ins letzte Viertel führten die Drachen nur noch mit vier Punkten (64:60). Rhöndorf bot jedoch Paroli, kämpfte um jeden Zentimeter und wurde von den Fans gepusht. Jetzt war es ein hochspannender und dramatischer Krimi, in dem die Dragons schließlich die Nerven behielten.

Als der stark aufspielende Patrick Reusch per Dreier traf, lag Rhöndorf mit 76:64 in Front. In der 35. Minute kassierte Dresdens Sebastian Heck nach heftigen Schubsern ein disqualifizierendes Foul und musste die Halle verlassen. Die Drachen demoralisierten die Gäste in der Folge weiter mit präzisen Dreiern von außen und tollem Teambasketball. Die Fans dankten es nach der Partie lange mit stehenden Ovationen.

Dragons Rhöndorf: Frankl-Maus (8 Punkte/1 Dreier), Reusch (10/1, 7 Assists), Taylor (22/1, 4 Rebounds, 12 Assists), Blass (8/1), Kneesch, Möller (11), Watkins (7, 11 Rebounds), Koschade, Michel (17/1), Geretzki (8/2).