2. Basketball-Bundesliga Pro B

Bad Honnef. Die Siegesserie der Dragons Rhöndorf hält an. Der Tabellenführer der Gruppe Süd bezwang am vierten Spieltag im Heimspiel den FC Bayern München Basketball II.

Von Bernd Joisten, 15.10.2017

1010 Zuschauer sahen in der Sporthalle am Menzenberg wieder eine stark verteidigende Heimmannschaft, die bereits im ersten Viertel die Weichen auf Sieg stellte.

Die Partie war gerade mal drei Minuten im Gange, da führten die Rheinländer bereits mit 11:3. Rhöndorf spielte eine aggressive und variable Verteidigung und brachte damit die Bajuwaren im ersten Viertel völlig aus dem Konzept. Die Bayern nahmen in dieser Phase etliche überhastete Würfe von außen, die für die Rhöndorfer Center leichte Beute waren. Auf der anderen Seite herrschte mehr Präzision. Zur Halbzeit nach 20 Minuten führten die Gastgeber bereits mit 21 Punkten Unterschied.

Als Rhöndorfs stark aufspielender Thomas Michel zu Beginn des dritten Viertels per Dreier auf 53:29 erhöhte, herrschte Feierstimmung am Menzenberg. Michel sprühte vor Einsatzbereitschaft. In 24 Minuten Einsatzzeit steuerte er 16 Punkte bei und verfehlte nur zweimal den Korb. Überhaupt produzierten die Dragons bis Mitte des dritten Viertels gute Trefferquoten und hatten den Gegner vollkommen im Griff.

Von den Fans getragen

Die Münchner setzten nach der Halbzeit alles daran, eine Aufholjagd zu starten. Aber in den Phasen, in denen sich die Mannschaft von Trainer Oliver Kostic annäherte, trieben die lautstarken Rhöndorfer Fans ihre Heimmannschaft an. Die Spieler von Trainer Thomas Adelt dankten es mit sehenswerten Aktionen. Rhöndorfs engagierter Center Kevin Thomas wehrte einen heranfliegenden Ball mit einem sehenswerten „Monsterblock“ ab. Sprunggewaltig agierte auch Kameron Taylor, der nach einem feinen Anspiel von Kapitän von Viktor Frankl-Maus das Leder im Sprung direkt per Alley-oop-Dunking in den bayerischen Korb stopfte.

Letztendlich blieb es auch in der zweiten Halbzeit ein ungefährdeter Heimsieg, weil die Hypothek aus Halbzeit eins für die junge Zweitvertretung des FC Bayern München viel zu hoch gewesen war. „Danke an die Zuschauer, die uns besonders in den schwierigen Phasen der zweiten Halbzeit toll unterstützt haben. Da haben uns die Bayern noch einmal alles abverlangt, aber wir konnten unsere Intensität steigern und einen verdienten Sieg feiern“, freute sich Rhöndorfs Trainer Thomas Adelt.