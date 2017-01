09.01.2017 BAD HONNEF. 2. Basketball-Bundesliga: Rhöndorf bezwingt die Uni-Riesen Leipzig mit 86:76. Aaron Nelson ist mit 28 Punkten wieder bester Korbschütze.

Der Weg der Dragons Rhöndorf führt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B in die richtige Richtung: Die Drachen erledigten am Samstagabend vor 800 Zuschauern ihre Aufgabe gegen die Uni-Riesen Leipzig ordentlich und gewannen ihr erstes Spiel des Jahres 2017 mit 86:76 (20:18, 17:17, 26:15, 23:26).

Kurz vor Weihnachten hatten die Rheinländer nach fünf Niederlagen in Folge einen klaren Heimsieg gegen Bayern München II errungen. Nun folgte das nächste Erfolgserlebnis, das auf eine weitere Steigerung in den kommenden Wochen hoffen lässt.

Schwächen gibt es noch genug. Dennoch machte das Duell gegen den Tabellenvorletzten Mut, dass sich Rhöndorf Schritt für Schritt vor den Playoffs weiterentwickelt. Dabei soll auch der neue Co-Trainer Savo Milovic helfen, der gegen die Uni-Riesen erstmals neben Coach Matthias Sonnenschein das Geschehen von außen beobachtete.

Rhöndorf blieb gegen die dezimierten Sachsen, die mit nur sieben Spielern an den Menzenberg gereist waren, besonnen und ahnte, dass die Gäste nach der Pause einen Substanzverlust erleiden würden. Bis zur Halbzeit konnten die Leipziger aufgrund der individuellen Fähigkeiten ihrer Spieler gut mithalten, hatten danach aber jede Menge Probleme. Vor allem gegen die kluge Zonendeckung, die Matthias Sonnenschein im dritten Viertel spielen ließ, fiel der Mannschaft von Trainer Anton Mirolybov nichts ein. Von außen warfen die Ostdeutschen zu ungenau und hatten Rhöndorfs Center Aaron Nelson in dieser Phase wenig entgegenzusetzen. Der US-Amerikaner war wieder einmal bester Korbschütze mit 28 Zählern und pflückte sich elf Rebounds zu einem weiteren Double-Double. Er war zusammen mit Viktor Frankl-Maus der Motor des Rhöndorfer Spiels. Außerdem zeigten sich Mike Lucier und Will Trawick stark verbessert, die beide aber noch mehr Selbstvertrauen brauchen, will Rhöndorf in den nächsten Wochen eine herausragende Rolle spielen.

Aaron Nelson wieder einmal bester Schütze der Drachen

Gleich zu Beginn der Partie hatten die Zuschauer gute Laune, als Nelson per Korbleger in der zweiten Minute das 9:0 besorgte. Leipzig antwortete aber effektiv und ging in der sechsten Minute mit 17:13 in Führung, als Jordan Michael Faison einen tollen Pass seines Mitspielers Sascha Leutloff verwertete. Die Gastgeber ließen die Köpfe jedoch nicht hängen, knieten sich rein und gingen mit einem 37:35-Vorteil in die Halbzeit.

Nach der Pause ging Leipzig die Puste aus; die Hausherren nutzten dies. Nun waren auch einige Rhöndorfer „Rollen-Spieler“ auf Betriebstemperatur und steuerten im Kollektiv gelungene Aktionen bei – so auch Anton Geretzki. Was der Youngster anpackte, hatte Hand und Fuß. In der 28. Minute war es aber Rhöndorfs Kapitän Viktor Frankl-Maus, der das 63:44 markierte. Leipzig gab sich nicht auf und startete eine Aufholjagd. Rhöndorf war im letzten Viertel trotz einer Reihe vergebener Chancen aber immer Herr der Lage. In den kommenden Wochen treten die Rhöndorfer auswärts bei der BG Karlsruhe, beim Primus PS Karlsruhe Lions und bei den Fraport Skyliners Juniors in Frankfurt an.

Dragons Rhöndorf: Reusch (4 Punkte), Michel (6), Geretzki (3), Wendeler (2), Nelson (28, 11 Rebounds), Frankl-Maus (17/2-3er), Lucier (16/2), Trawick (10/2), Winterhalter, Tratnjek. (Bernd Joisten)