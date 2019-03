Bonn. Wenn am Sonntag, 7. April, der Deutsche-Post-Marathon in Bonn gestartet wird, kommt es entlang der Laufstrecke zu Sperrungen. Auch Anwohner müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.03.2019

Wenn am Sonntag, 7. April, der Deutsche-Post-Marathon in Bonn gestartet wird, kommt es entlang der Laufstrecke zu Sperrungen. Die Marathon-Strecke führt die Läuferinnen und Läufer unter anderem innerstädtisch über die Friedrich- und Kasernenstraße, den Belderberg und die Sandkaule. Diese Straßen und weitere in der Innenstadt sind daher von 7.30 bis 16.30 Uhr gesperrt. Mit etwas kürzeren Beeinträchtigungen müssen die Bewohner der Beueler Rheinseite rechnen. Hier sind die Kennedybrücke, der Konrad-Adenauer-Platz, die Limpericher Straße, Auf der Schleide, die Rudolf-Hahn-Straße und der Landgrabenweg bis T-Mobile von 7.30 bis 15 Uhr gesperrt.

Der Wendepunkt befindet sich vor dem Autobahnanschluss Bonn-Ramersdorf. Von dort führt die Strecke über die Rhenusallee, die Elsa-Brandström-Straße, die Hermannstraße, die Friedrich-Breuer-Straße, die Rheinaustraße, die Combahnstraße und die Professor-Neu-Allee zurück über die Kennedybrücke. Anwohner haben wie gewohnt Zugang über die Hauseingänge, eine Zufahrt mit dem Pkw ist jedoch nicht möglich. Infos über Sperrungen und Umleitungen können ab Montag, dem 1. April, unter der Telefonnummer 0228/772318 bei der Straßenverkehrsbehörde abgerufen werden.