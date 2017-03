BONN. In wenigen Wochen startet Baseball-Bundesligist Bonn Capitals in die neue Saison. Spieler und Fans können es kaum erwarten - am Wochenende soll das erste Testspiel in der Rheinaue stattfinden. wenn das Wetter mitspielt.

Von Thomas Heinen, 09.03.2017

Für die Betreuer und Spieler des Baseball-Bundesligisten Bonn Capitals neigt sich die Zeit des Hallentrainings dem Ende zu. Am Samstag ab 12 Uhr soll bei passendem Wetter im Stadion an der Rheinaue das erste Testspiel gegen die Solingen Alligators stattfinden.

Das Team von Cheftrainer Bradley Roper-Hubbert geht nahezu unverändert in die neue Spielzeit. Einziger Neuzugang ist Angelo Paulino, der als Assistenzcoach und Pitcher fungieren wird.

Bis zum Saisonauftakt haben die Capitals noch etwas mehr Zeit. Die Auftaktspiele bei den Paderborn Untouchables wurden verlegt. Damit starten die Capitals am 8. und 9. April im eigenen Stadion gegen die Hamburg Stealers in die neue Saison.

Gelegenheit, mit dem Trainer und den Spielern des Baseball-Bundesligisten zu sprechen, haben die Fans am Sonntag beim traditionellen Besuch der Caps im Telekom Dome, wo die Telekom Baskets auf Tabellenführer Ulm treffen.

Vom 18. bis 25. März fährt das Erstligateam der Capitals zu einem Trainingslager mit Turnierteilnahme nach Italien. Wieder zu Hause, bleiben der Mannschaft dann mit Blick auf den Saisonstart noch rund zwei Wochen für die Feinabstimmung.