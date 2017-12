BONN. Die Beueler Bundesligateams müssen bei Auswärtsspielen Ausfälle kompensieren. Beide Mannschaften müssen am Sonntag im Norden der Republik beim TSV Trittau und beim TV Hamburg-Horn antreten.

Von Bärbel Dähling, 16.12.2017

Jede Wette: Das werden zwei ausgesprochen interessante Begegnungen. Vor allem im Bezug auf die Aufstellung der beiden Teams des 1. BC Beuel, die in der ersten und zweiten Bundesliga antreten. Beide Mannschaften müssen am Sonntag im Norden der Republik beim TSV Trittau (1. Mannschaft) und beim TV Hamburg-Horn (2. Mannschaft) antreten.

Gastgeber Trittau wird ab 15 Uhr einer Beueler Mannschaft gegenüberstehen, die so in dieser Saison noch nie aufgelaufen ist. Denn bei den Beuelern fehlen am letzten Spieltag der Hinrunde mit Sicherheit drei der vier Herren, nämlich die Nummer eins Marc Zwiebler, Akshay Dewalkar und Peter Briggs. Zwiebler hält sich als Mitglied der Athletenkommission in Dubai auf, der Inder Dewalkar ist mit seiner Frau nach Indien zurückgekehrt, wo er bei den indischen Jugendmeisterschaften als Coach im Einsatz ist.

Peter Briggs ist wegen privater Verpflichtungen in seiner Heimat England nicht mit von der Partie des Tabellenzweiten aus Bonn (17 Punkte) gegen den Tabellenfünften aus Trittau (zwölf Punkte). Auch der Einsatz von Max Weißkirchen ist mit einem großen Fragezeichen versehen, denn der 21-Jährige spielt derzeit bei den Italian Internationals in Mailand und hat die dritte Runde erreicht.

Zudem schlagen auch die deutsche Meisterin in Reihen der Gelb-Schwarzen, Luise Heim, und die Engländerin Lauren Smith in Mailand auf. Heim, 60. der Weltrangliste im Dameneinzel, ist in der italienischen Metropole an Nummer sechs gesetzt. Smith tritt im Doppel und im Mixed an und steht im gemischten Doppel mit Marcus Ellis in der Setzliste auf Rang zwei. Also ist es durchaus möglich, dass diese Beueler Damen am Sonntag in der 8700-Seelen-Gemeinde Trittau, 30 Kilometer östlich von Hamburg, ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Mit dabei sind von der Stamm-Mannschaft Lisa Kaminski und Hannah Pohl.

Ergo rücken Spieler aus der zweiten Beueler Mannschaft nach. Wie auch immer, „gegen den derzeitigen Tabellenfünften wird es keine einfache Aufgabe“, ist sich der Beueler Teammanager Maximilian Schneider sicher und erinnert sich (ungern) an die beiden Begegnungen in der vergangenen Saison. Die Beueler taten sich schwer und verloren beide Spiele gegen Trittau.

Aber die Vorzeichen sind diesmal anders, denn auch auf Trittauer Seite in unklar, wer aufläuft, da die TSV-Leistungsträger Joachim Persson, Bernardo Atilano, Ary Trisnanto, Nikolaj Persson sowie Iris Tabeling entweder auch in Dubai oder Mailand sind oder aus anderen Gründen passen müssen. Schneiders Wunsch: „Drei gewonnene Spiele und somit einen Punkt in der Tabelle.“

Wahrscheinlich ist, dass Daniel Hess und Lukas Resch in der Beueler Ersten aushelfen müssen, aber auch Christopher Klauer, Patrick Scheiel, Luis La Rocca, Lennart Konder und die Spielerinnen Annalena Diks, Anke Fastenau und Alicia Molitor könnten zum Einsatz kommen. Wer nicht in der Ersten aufläuft, spielt in der Zweiten. Die hat ab 12 Uhr ihren ersten Auftritt in der Rückrunde gegen den Hamburg-Horner TV.

Ende November unterlagen die Beueler den Nordlichtern zu Hause knapp mit 3:4. „Ein spannender Punktspieltag gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf“, orakeln die Hamburger im Internet, die nach der Hinrunde mit zwölf Punkten Platz sechs in der Tabelle belegen. Beuels Reserve nimmt Rang acht ein und hat bislang acht Punkte gesammelt. „Wir wollen die Spiele gegen den starken Gegner nutzen, um weitere Erfahrungen zu sammeln“, meint Trainer Martin Lemke, hofft aber als Außenseiter, dass „wir einen Punkt entführen können.“ Und er verspricht: „Wir werden alles geben.“