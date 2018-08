Bonn. Bereits zum sechsten Mal ist Bonn Etappenort der Deutschland-Tour. In unserem Liveblog begleiten wir die Tour am zweiten Tag in Bonn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2018

Am Ende waren es nur wenige Meter, die einen deutschen Erfolg auf der ersten Etappe der wiederbelebten Deutschland-Tour verhinderten. So aber musste sich der amtierende deutsche Meister Pascal Ackermann vom Team Bora-Hansgrohe mit Platz zwei begnügen. Der Kolumbianer Alvaro Hodeg war schneller.

Für Top-Sprinter Marcel Kittel war die Tour bereist wenige Stunden nach dem Ende der ersten Etappe aus gesundheitlichen Gründen zu Ende. Er kam am Donnerstag mit dem Hauptfeld ins Ziel und klagte über körperliche Probleme. Wenig später fiel die Entscheidung, am Freitag nicht anzutreten, sondern den Arzt aufzusuchen.

Bonn und die Deutschland-Tour verbindet eine enge Geschichte. Bereits zum sechsten Mal ist Bonn Etappenort der deutschen Rundfahrt.

Natürlich lässt sich auch die deutsche Elite das Top-Event nicht nehmen. Neben Sprint-Star André Greipel ist auch Lokal-Matador Christian Knees mit dabei. Vor wenigen Wochen gab der Rheinbacher im GA-Interview an, sich durchaus Chancen auszurechnen.

(Mit Material von SID)

Der Liveblog

Es berichten Nathalie Dreschke, Sebastian Knauth, Matthias Kirch, Johannes Weber und Simon Bartsch