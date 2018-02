Regionalliga-Handball

Die Regionalligahandballer der TSV Bonn rrh. haben den Tabellenletzten TV Weiden deutlich mit 30:23 bezwungen und stehen weiter an der Tabellenspitze. Im Gastspiel bei der SG Ratingen verpasste es der TV Rheinbach M 1883, sich für den großen Aufwand zu belohnen und verlor mit 27:30.

04.02.2018

SG Ratingen - TV Rheinbach M1883 30:27 (14:15): Wie schon in der Vorwoche gegen den Tabellenführer TSV Bonn rrh. standen die Rheinbacher auch gegen den Tabellendritten Ratingen nach einer starken kämpferischen Leistung mit leeren Händen da. Ohne Oliver Dasburg und den an der Schulter verletzten Florian Feindt überraschte der RTV die Gastgeber mit einem variablen und geduldigen Angriffsspiel. Über die Zwischenstände von 4:2 und 7:4 konnten sich die Gäste bis zur 20. Minute auf 12:8 absetzen. Khalid Khan, Trainer der Gastgeber, reagierte und ließ den starken Christian Dobbelstein in Manndeckung nehmen. Das zeigte Wirkung. Geduld und Disziplin gingen verloren, so dass die Ratinger bis zur Pause auf 14:15 verkürzten. „Einfache Fehler haben uns aus dem Konzept gebracht. Eine Mannschaft wie Ratingen nutzt das natürlich mit ihrer individuellen Klasse aus“, ärgerte sich Trainer Dietmar Schwolow.

Nach dem Seitenwechsel blieb der RTV bis zum 19:18 in Führung. Erneut führten einige überhastete Angriffe und Fehlpässe dazu, dass die Hausherren Oberwasser bekamen und auf 23:19 (43.) davonzogen. Das Pendel schien endgültig zugunsten Ratingens auszuschlagen. Der RTV hielt jedoch dagegen und blieb dran. Kurz vor dem Ende vergab Lönenbach beim Stand von 27:29 einen Siebenmeter – die Partie war endgültig entschieden. „Die Mannschaft kämpft überragend, macht aber in wichtigen Phasen entscheidende Fehler. Das ist auch ein Ergebnis unserer dünnen Personaldecke, weil ich den Leistungsträgern kaum Ruhezeiten gönnen kann“, analysierte Schwolow.

TV Rheinbach: Thürnau, Funke (beide Tor), Schwolow (1 Tor), Breuer (1), Reyer (1), Dobbelstein (8), Hammann, Lönenbach (11/4), Fischer (4), Schwarz, Genn (1).

TSV Bonn rrh. - TV Weiden 30:23 (16:11): Das am Ende deutliche Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Bonn begann wie gewohnt mit einer 3:2:1-Abwehrformation, die allerdings nicht wie gewünscht funktionierte. Immer wieder liefen die Weidener Außenspieler hinter der TSV-Abwehr ein und kamen so zu einfachen Torerfolgen. „Das haben wir nicht gut umgesetzt. Weiden hat unsere Fehler aber auch geschickt ausgenutzt“, sagte Trainer David Röhrig, dessen Mannschaft sich bis zum 9:8 (21.) nicht absetzen konnte. Hinzu kam in dieser Phase ein unkonzentriertes Verhalten im Angriff. Immer wieder erspielten sich die Hausherren gute Möglichkeiten, übersahen aber dann den besser positionierten Mitspieler oder scheiterten beim Abschluss. Dann kam der TSV-Motor aber so langsam ins Rollen.

Nach der Pause lief bis zum 17:12 noch alles nach Plan, doch die nicht aufsteckenden Gäste wussten die erneut auftretenden Abstimmungsprobleme im Bonner Abwehrverbund geschickt auszunutzen. Nach knapp 40 Minuten führte die TSV nur noch mit 18:17, und Röhrig sah sich genötigt, eine Auszeit zu nehmen. Die Umstellung auf eine 4:2-Abwehr brachte dann die gewünschte Sicherheit. Neun Minuten vor dem Ende war beim Stand von 26:20 die Entscheidung gefallen. „Insgesamt haben eine mäßige Leistung gezeigt. Entscheidend war die Leistungssteigerung nach der Abwehrumstellung“, meinte Röhrig.

TSV Bonn rrh.: Rieder, Schaeper (Tor), Lauktien (2 Tore), S. Röhrig (6), Bullerjahn (1), Rath (3), Onnebrink (7/3), Palmen (1), Krohn, Struif (5), Maeser (4), Rohloff, Wilhelms, Labes (1).