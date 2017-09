Fußball-Mittelrheinliga

Trotz Schulterprellung soll Brandon Chin für den FC Hennef in Freialdenhoven spielen.

Hennef. Der FC Hennef geht als Tabellenzweiter ins Spiel bei der achtplatzierten Borussia aus Freialdenhoven, doch der FC-Trainer wäre mit einem Remis hochzufrieden.

Von Harald Stroß, 22.09.2017

Mit großem Respekt tritt der Trainer des Mittelrheinligisten FC Hennef, Sascha Glatzel, am kommenden Sonntag mit seinem Team die Reise zu Borussia Freialdenhoven an.

„Das ist eine der Topmannschaften der Klasse. Ich bin sicher, dass die Freialdenhovener am Ende der Saison einen Platzierung um Rang sechs herum belegen werden. Ich sehe uns da als klaren Außenseiter“, sagte Glatzel. Für ihn spielt die Tatsache, dass seine Elf derzeit sechs Plätze vor den Gastgebern liegt, überhaupt keine Rolle.

Nachdem der TSC Euskirchen sein Nachholspiel bei Hilal-Maroc Bergheim unter der Woche mit 3:0 gewonnen hatte, führen die Hennefer die Liga punktgleich mit den Euskirchenern, dem FC Blau-Weiß Friesdorf und dem TV Herkenrath an. Die erfahrene Mannschaft von Borussen-Trainer Wilfried Hannes konnte dagegen bislang nur eine ihrer vier Partien für sich entscheiden. „Wenn wir von Freialdenhoven mit einem Punkt nach Hause kämen, wäre ich damit absolut einverstanden“, gibt sich Glatzel bescheiden. Wohl auch, weil noch unklar ist, wer am Sonntag in der Startelf stehen wird.

Die Nachwirkungen des Heimsieges gegen Viktoria Arnoldsweiler haben sich zwar als weniger schwerwiegend herausgestellt, als zunächst befürchtet, Benjamin Nuhi und Dennis Eck werden mit Zerrungen aber sicher ausfallen. Hannes Viehweger konnte in der Woche nur ein lockeres Lauftraining absolvieren, während Brandon Chin trotz einer Schulterprellung wohl auf dem Freialdenhovener Kunstrasenplatz auflaufen wird.