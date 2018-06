BONN. Am Sonntag findet zum 28. Mal der SWB Energie und Wasser Triathlon in Bonn statt. 1100 Teilnehmer gehen dann an den Start. Was das für Anwohner und Autofahrer bedeutet.

Von Thomas Heinen und Bernd Joisten, 09.06.2018

Gespannt schauen Tausende Zuschauer am Beueler Ufer rund um die Kennedybrücke auf den Rhein. Von weitem erblicken sie die ersten Badekappen. Mit schnellen Kraulschlägen nähern sich die ersten Triathleten dem Ausstieg in Höhe des Chinaschiffs. Nach drei Jahren wieder mit dabei ist Oliver Strankmann.

Der zweifache Sieger des Bonn Triathlons (2011 und 2012) war lange verletzt und beruflich eingespannt. Pünktlich zur 28. Auflage des SWB Energie und Wasser Bonn Triathlon meldete sich der 32-Jährige zurück. Und hat sich offenbar einiges vorgenommen. Durch die Strömung des Rheins werden die Athleten in ihren Neoprenanzügen mit viel Geschwindigkeit durch den Fluss geschoben, die Anfeuerungsrufe der Zuschauer hören sie im Wasser kaum.

Oliver Strankmann schwimmt die 3,8 Kilometer am schnellsten

Nach den 3,8 Kilometer Schwimmen machte sich die Routine des Bonners bezahlt. Lange in der Mitte schwimmend, da wo die Strömung am stärksten ist, peilte Strankmann erst im letzten Moment das Ziel unterhalb der Kennedybrücke an. Der Lohn für die riskante Route: Mit einem breiten Grinsen und mehr als 20 Sekunden Vorsprung vor einer Vierergruppe mit den Favoriten Fabian Reuter, Luca Heerdt und Clemens Coenen lief Strankmann Richtung Wechselzone, um als Erster die 60 Kilometer lange Radstrecke in Angriff zu nehmen. Der Applaus der vielen Zuschauer beflügelte den Bonner zusätzlich. Als schnellste Frau stieg Mitfavoritin Sara Baumann aus dem Wasser.

Doch das ist erst der Auftakt des traditionsreichen Triathlon-Spektakels. Danach stehen 60 Kilometer Radfahren durch das Siebengebirge und 15 Laufkilometer am Beueler Rheinufer an. Die 28. Auflage des traditionsreichen SWB Energie und Wasser Bonn Triathlons verspricht am Sonntag wieder viele sehenswerte Momente – mit Gänsehaut-Garantie.

Oberbürgermeister Ashok Sridharan gibt seinen Einstand

Mehr als 1000 Triathleten sind unterwegs, so auch Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan. Im Rahmen des Staffelwettbewerbs hatte der 52-Jährige das Vergnügen erstmals überhaupt im Rhein zu schwimmen. „Ein phantastisches Erlebnis“, meinte der Debütant, der bei dieser Gelegenheit erstmals einen Neoprenanzug angezogen hatte. „Dank der hervorragenden Organisation konnte einfach nichts schief gehen.

Deshalb ein großes Kompliment an alle Helfer“, meinte der OB. Feierabend hatte Sridharan nach den 3,8 Kilometern Schwimmen allerdings noch nicht. Da zwei seiner Staffelkollegen krankheitsbedingt passen musste, begab sich der OB auch noch auf die 15 Kilometer lange Laufstrecke. Auch das war für den 52-Jährigen keine Last. „Ich freue mich, dass ich auch laufen darf.“

Horst Reichel dominiert das Radfahren

War der Bonner Lokalmatador Oliver Strankmann der Schwimmer des 28. Bonn Triathlons, so drückte Horst Reichel aus Darmstadt der zweiten Disziplin, dem Radfahren, seinen Stempel auf. Die 60 Kilometer lange Strecke mit anspruchsvollem Profil, sprich 800 Höhenmetern bewältigte der Vorjahressieger in 1:28 Stunden, was in etwa einem Schnitt von 40 km/h entspricht. Zu schnell für die Konkurrenz, die mit einem Rückstand von mehr als drei Minuten, also rund einem Kilometer folgte.

Damit dürfte Reichel bei normalem Rennverlauf auf der abschließenden Laufstrecke der Sieg kaum noch zu nehmen sein. Hinter einer Verfolgergruppe mit Alex Schmidt von den SSF Bonn, Fabian Reuter, Clemens Coenen und Tobias Drachsler schlüpfte Strankmann als guter Achter in die Laufschuhe. Beim Schwimmen und Laufen hatte sich Strankmann gute Chancen ausgerechnet. Beim Rad konnte der 32-Jährige sein Leistungsvermögen nicht so gut einschätzen. Alles in allem darf sich Strankmann auf ein gelungenes Comeback freuen.

Hunderte Helfer im Einsatz

Das Ausdauerevent des ausrichtenden PSV Bonn gehört zu den beliebtesten Triathlonveranstaltungen in Deutschland und lockt auch in diesem Jahr wieder Sportlerinnen und Sportler aus dem In- und Ausland in die Bundesstadt. „Wir hatten hier in Bonn schon viele spannende Rennverläufe, emotionale Szenen und sportliche Glanzlichter. Ich bin mir sicher, dass dies am Sonntag bei hoffentlich perfektem Wetter nicht anders sein wird“, unterstreicht Cheforganisator Joachim Sommershof, der mit seinem Team jedes Jahr die organisatorische Herkulesausgabe stemmt.

Sommershof war schon 1991 dabei, als der erste Bonner Triathlon über die Bühne ging. Damals gewann der Koblenzer Toptriathlet Jürgen Zäck. Ein Jahr später war sogar Superstar Mark Allen in Bonn dabei. Der US-Amerikaner gewann 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 und 1995 den Ironman auf Hawaii, wurde aber in Bonn hinter Zäck 1992 nur Zweiter, weil sich der Kalifornier auf der Radstrecke verfuhr. Das wurmte ihn so sehr, dass er sich 1993 wieder in Bonn einfand – und das Rennen gewann.

Comeback nach Krebserkrankung

Unvergessen ist auch der Sieg des Troisdorfers Olaf Sabatschus im Jahr 2007. Der Lokalmatador war nach überstandener Krebserkrankung in Bonn am Start und siegte in einem unglaublichen Rennen, bejubelt von schätzungsweise 20.000 Zuschauern, in 2:56:21 Stunden. Doch die Topathleten sind es nicht alleine, die den Bonn-Triathlon so sehenswert machen. Alleine das Gewusel beim Schwimmausstieg und in der Wechselzone, in der Rennräder im Gesamtwert von mehr als zwei Millionen Euro stehen, ist spektakulär.

Für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird es da schon schwer, ihr Rennrad zu finden. Die Radstrecke ist sehr anspruchsvoll, da es zwischendurch extreme Anstiege gibt – berüchtigt: die Ortsdurchfahrt in Bockeroth. Erst recht anstrengend ist angesichts der Vorbelastung das Laufen am Beueler Rheinufer. Da die fünf Kilometer lange Runde dreimal gelaufen werden muss, bevor der Zieleinlauf in Nähe der Kennedybrücke auftaucht, sind die Zuschauer hautnah dabei sein, wenn der Führende gejagt wird und alle, ob der Strapazen und Temperaturen, auf die Zähne beißen müssen.

Gute Chancen auf erfolgreiche Titelverteidigungen rechnen sich der Darmstädter Profi Horst Reichel und Verena Walter aus. Die gebürtige Iserlohnerin, die 2007 für die SSF Bonn startete, peilt bereits ihren dritten Triumph in Folge an. Mit Hilfe der DLRG-Kräfte sollte die gute Schwimmerin am Sonntag wieder als Erste dem Rhein entsteigen.

