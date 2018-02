"Letzter werden wir nicht"

Bonn. Spielertrainer Victor vom Kolke spricht im GA-Interview über die Chancen des Bonner THV in der 2. Bundesliga. Mit der aktuellen Qualität im Kader sieht er sein Team in der Klasse gut aufgehoben.

Von Thomas Heinen, 28.02.2018

Als die Hockeydamen des Bonner THV nach dem 9:1 gegen den HC Essen 99 in eigener Halle den Aufstieg in die Bundesliga bejubelten, hatten die Hockeyherren des BTHV ihre Fete schon hinter sich. Fast unmerklich hatte Victor vom Kolke die Lila-Weißen in dieser Hallenrunde in die 2. Bundesliga geführt. Über das Erfolgsrezept haben wir mit dem Spielertrainer gesprochen.

Herr vom Kolke, was hat Ihre Mannschaft, was andere Teams inklusive der vielen Zweitvertretungen diverser Bundesligateams nicht haben?

Victor vom Kolke: Sie hat sich auf meine Vorstellung vom Hallenhockey sehr schnell eingelassen, ohne dabei blind zu folgen.

Was heißt das?

Vom Kolke: Die Mannschaft war dankbar für einen Matchplan. Grob gesagt bedeutet das, dass wir offensiv spielen, aber defensiv denken. Das war ein Prozess, der nicht auf Anhieb funktioniert hat. In den ersten beiden Spielen haben wir den Plan noch nicht richtig umsetzen können. Danach ging nur noch ein Spiel gegen den Tabellenführer Rot-Weiss Köln II verloren. Die Jungs haben Geduld bewiesen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren.

Was blüht dem BTHV in der 2. Bundesliga?

Vom Kolke: Eine höhere Qualität und noch mehr Athletik. Stand heute wird es keine Übermannschaft oder einen klaren Abstiegskandidaten geben. Vieles ist also möglich. Mit der aktuellen Qualität im Kader sind wir in der 2. Bundesliga sehr gut aufgehoben. Ich gehe fest davon aus, dass wir in der Sechserliga nicht Letzter werden.

Heißt, dass Sie mit dem aktuellen Kader in der Halle an den Durchmarsch in die Bundesliga glauben?

Vom Kolke: Ich habe selbst in der Bundesliga gespielt und weiß, was für Kaliber dort unterwegs sind. Deshalb bleibt mir nur die Plattitüde: Wir denken von Spiel zu Spiel. Aber auch so ist der Druck für meine Spieler in der 2. Bundesliga groß genug. Die Vorbereitung für die kommende Hallenrunde beginnt schon in der vorhergehenden Feldrunde. Ich werde während der Saison das Pensum sukzessive erhöhen. Was uns sicherlich nicht schaden wird. Denn aktuell sind wir ja Dritter und Erster unter den Teams, die aufsteigen dürfen. Wir sitzen also auch auf dem Fahrersitz, was die Rückkehr in die 2. Bundesliga auf dem Feld betrifft.

Bleiben Sie dem BTHV als Trainer der ersten Herren erhalten?

Vom Kolke: Davon gehe ich aus.