BONN. Weil er schon immer mal einen Ausdauerdreikampf machen wollte, nimmt Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt am SWB Energie und Wasser Triathlon in Bonn teil. Rendschmidt ist einer von 1638 Teilnehmern der 27. Auflage der Traditionsveranstaltung am kommenden Sonntag.

Der Bonn-Triathlon ist nicht irgendein Ausdauerdreikampf. Seit 1991 steht er auf dem Wettkampfkalender. Es war jene Zeit, als der Hype um die Vielseitigkeitsprüfung für Langstreckler zu Wasser, Stahlross und Land hierzulande begann: 14 Jahre zuvor hatten 15 Sportler den legendären Ruf des Ironman auf Hawaii begründet, indem sie die Mammutdistanz von 2,4 Meilen Schwimmen, 112 Meilen Radfahren und 26,2 Meilen Laufen bewältigten. In Kilometern: 3,8 – 180 – 42,195 (Marathondistanz). Ohne Atempause.

Ein Mythos war geboren. Mehr als ein Hauch davon weht am kommenden Sonntag mal wieder durch Bonn, der SWB Energie und Wasser Triathlon avanciert bei seiner 27. Auflage einmal mehr zum Hawaii für Jedermann. Für die Aktiven alleine schon wegen der Schwimmstrecke, die (wenn auch mit Unterstützung der Flussströmung) der Hawaii-Distanz entspricht. Und für die Zuschauer am besten spürbar am Kopf der Kennedybrücke auf der Beueler Uferseite, wo sich die Wechselzone und das Ziel befinden. Nonstop zu beobachten ab kurz nach 9.30 Uhr, wenn die ersten Athleten in ihren Neoprenanzügen dem Rhein entsteigen. Bis etwa 14 Uhr, dann hat das Gros der 1638 gemeldeten Teilnehmer (darunter 600 in den 200 Staffeln) den Zielstrich passiert. Die meisten werden dann mehr als vier Stunden lang unterwegs gewesen sein.

Es wird diesmal auch ein kompletter Triathlon, nachdem der Dreikampf 2016 wegen des Hochwassers zu einem Duathlon schrumpfte. Diesmal ist der Wasserstand eher niedrig. Auch deshalb wurde die erste Disziplin schon einmal aus dem Programm genommen. 2013 war das der Fall. „Wir verschwenden keinen Gedanken daran, dass das Schwimmen ausfallen könnte“, bestätigte Cheforganisator Joachim Sommershof am Dienstag, dem Tag nach dem Probeschwimmen. Das hatte am Pfingstmontag 230 Teilnehmer angelockt. Quasi als Probelauf, auch für die DLRG-Rettungskräfte, die in der Flussmitte am Wettkampftag die Sportler eskortieren. Dabei sei, so Sommershof, alles ohne Zwischenfälle „nach Plan“ abgelaufen.

Kein Start von der Flussmitte

Am Sonntag springen die Teilnehmer von der Fähre vor dem Kameha-Hotel in den Rhein. Bis 2013 war auf der Flussmitte gestartet worden. Dieser Kick bleibt den Triathleten seither vorenthalten, „weil die Fähren den Fluss nicht mehr längs befahren dürfen“, so Sommershof. Aus Sicherheitsgründen. Damals waren die Sportler in Niederdollendorf an Bord gegangen und wurden bis vor das Kameha gebracht.

Der Freude am Wettstreit tut das keinen Abbruch. Nicht zuletzt dank der „Stimmungsnester“ entlang der sehr anspruchsvollen Radstrecke durch Ennert und Siebengebirge bis nach Ägidienberg. Das renommierteste Beispiel: Zum fünften Mal organisiert der HSV Bockeroth unter dem Motto „Sportler supporten Sportler“ eine Fanmeile am Bockerother Berg, den die Triathleten zweimal auf dem Rad passieren. Ab 10 Uhr geht es dort los.

Auch wenn sich in früheren Jahren Stars wie Faris Al-Sultan, Thomas Hellriegel und Jürgen Zäck in die Siegerliste eintrugen: Eine Topadresse ist Bonn für Topathleten in der inzwischen durchkommerzialisierten Trendsportart nicht mehr. Diesen Anspruch erhebt der Veranstalter PSV Bonn Triathlon auch nicht. Der SWB Energie und Wasser Bonn-Triathlon verstehe sich ausdrücklich nicht als Eliteveranstaltung, betont Sommershof und verweist mit Stolz darauf, dass sich regelmäßig auch Sportler aus anderen Metiers ausprobieren. Diesmal gibt es dafür ein prominentes Beispiel: Kanu-Olympiasieger Max Rendschmidt stellt sich den Herausforderungen des Dreikampfs und nimmt in Kauf, bei der für ihn ungewohnt langen Laufstrecke „tausend Tode zu sterben“. Der Triathlon habe ihn schon länger fasziniert, erklärte der zweifache Goldmedaillengewinner von Rio 2016 dem GA: „Ich wollte schon immer einen mitmachen und im nacholympischen Jahr klappt es endlich, weil kein Wettkampf an diesem Wochenende ist“.

Spannung auch ohne große Namen

Trotz des Fehlens großer Namen aus dem Triathlonsport ist ein spannender Wettkampf zu erwarten, oder gerade deswegen. Titelverteidiger Luca Heerdt aus Münster ist auch in diesem Jahr wieder am Start. Ein weiterer Kandidat für den Sieg ist Johann Ackermann, der 2014 und 2015 in Bonn gewann. Auch Titelverteidigerin Verena Walter tritt erneut an. Die fünfmalige Hawaii-Teilnehmerin aus Iserlohn springt nach ihrem Sieg bei der Challenge Taiwan als Favoritin von der Fähre in den Rhein. Nach langer Verletzung meldet sich Beate Görtz zurück, Ironman-Amateurweltmeisterin von 2011 sowie dreimalige Bonn-Siegerin.

Übrigens: Erst neun Jahre nach der Premiere in der Bundesstadt wurde Triathlon olympisch – mit Distanzen von 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen. Bonn war damals längst auf der Triathlon-Landkarte. Das Schwimmen im Rhein und der Ritt auf zwei Rädern durch das Siebengebirge machen die Veranstaltung einzigartig und unverwechselbar. Der Bonn-Mythos lebt. Auch 2017.

Informationen zum SWB Energie und Wasser Bonn-Triathlon: www.bonn-triathlon.de