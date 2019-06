Gefahren durch hohe Temperaturen

Bonn. Freizeitsportler, die einige Regeln beachten, können auch bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke Sport machen. Zeigt das Thermometer jedoch mehr als 35 Grad an, sollte über einen Sportverzicht oder eine Spielabsage nachgedacht werden. Ein Experte gibt Tipps zum Training.

Auf bis zu 40 Grad sollen die Temperaturen bis Mitte der Woche ansteigen. Mit jedem Grad Celsius mehr auf dem Thermometer sinken die Leistungsfähigkeit und die Lust auf Bewegung. Sollte man bei extremer Sommerhitze dem Körper überhaupt sportliche Anstrengung zumuten? In der vergangenen Woche waren bei einem Sportwettkampf in Hamburg drei Grundschulkinder wegen Atembeschwerden aufgrund der Hitze in einem Krankenhaus behandelt worden. In Bonn wurden einige Sportwettkämpfe bereits abgesagt, wie etwa die Bundesjugendspiele an manchen Schulen, aber auch Fußballvereine erwägen, ihre Spiele ausfallen zu lassen.

„Grundsätzlich ist Wärme kein Problem. Ein gut trainierter Körper kommt damit klar“, sagt Ingo Froböse, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln. So erbringen die Fahrer der Tour de France selbst bei hohen Temperaturen Bestleistungen, nehmen dafür allerdings täglich zehn bis zwölf Liter Wasser zu sich.

Zehn Tipps bei Hitze und schwüler Luft Hitze und schwüle Luft machen vielen Menschen zu schaffen. Mit diesen Tipps schaffen Sie es auch durch unangenehme Tage! Foto: Oliver Killig/Illustration Wem die schwüle Luft Kopfschmerzen verursacht, der sollte vor allem viel an der frischen Luft sein. Optimalerweise allerdings nicht bloß sitzend - etwas Bewegung ist durchaus wichtig. Ebenfalls wichtig ist die Lebensweise: Rauchen ist ungünstig, regelmäßiges Essen genauso ein Muss wie Entspannung und nicht zu langes Schlafen. "Migränepatienten dürfen zwar spät ins Bett, müssen aber früh wieder raus, weil sich später am Morgen der Biorhythmus schlechter umstellt", so ein Experte.

Foto: Sven Vietense - stock.adobe.com Wer sich wegen der Wärme beim Einschlafen quält, dem empfehlen Experten vor dem Zubettgehen eine kühle, aber nicht zu kalte Dusche. Die Feuchtigkeit nicht ganz abtrocknen, sondern verdunsten lassen - das bringt dem Körper Abkühlung. Außerdem empfiehlt sich ein leichter, luftiger Schlafanzug aus Naturfasern wie Baumwolle. Sie können Schweiß gut aufnehmen - immerhin schwitzt der Körper nachts einen halben Liter Flüssigkeit aus.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Generell sollten über den Tag verteilt etwa zweieinhalb bis drei Liter getrunken werden. Ideale Durstlöscher sind Mineralwasser, abgekühlte Kräuter- und Früchtetees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Sie enthalten in der Regel genügend Mineralien, um die ausgeschwitzten Salze wieder zu ersetzen. Zuckerreiche Limonaden verursachen hingegen noch mehr Durst. Vorsicht vor eiskalten Getränken: Sie können Magenbeschwerden verursachen. Zudem muss der Körper mehr arbeiten, um die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu erwärmen. Auf Alkohol sollte besser verzichtet werden. Er weitet die Gefäße, was das Herz noch mehr belastet.

Foto: Martin Schutt Beim Essen gilt: Keine schwere und fette Kost, sondern besser mehrere kleine und leichte Mahlzeiten mit viel Obst und Gemüse.

Foto: DPA An heißen Tagen sollte man besser früh am Morgen lüften. Dann sind die Außentemperaturen noch niedriger, und es dringt weniger Hitze in die Wohnung oder das Haus ein, erklärt die Verbraucherzentrale Berlin. Im Verlauf des Tages werden dann am besten Rollläden, Jalousien und Vorhänge zugezogen. Wer die Wahl hat, sollte die außen angebrachten Verdunkler bevorzugen: Die Sonnenstrahlen, die die Raumluft aufheizen, werden am besten schon abgehalten, bevor sie ins Gebäude eindringen. Zur Not taugt laut Verbraucherzentrale auch ein Tuch, das außen am Fensterrahmen aufgehängt wird. Übrigens: Ein nasses Handtuch oder Laken, das vor das Fenster gehängt wird, erzeugt Verdunstungskälte und senkt auf diese Weise die Raumtemperatur.

Foto: dpa Luftige Kleidung hilft dem Körper, aufgestaute Hitze wieder loszuwerden - auch und gerade in Büros mit fester Kleiderordnung. Kommt der Chef nicht von selbst auf die Idee, können Berufstätige daher ruhig nachfragen, ob sie Krawatte oder Jacke nicht ausnahmsweise ablegen dürfen. Anders ist das bei der Arbeit im Freien: "Wichtig ist, dass Kopf und Oberkörper bedeckt sind. Man sollte eine Kopfbedeckung und ein langärmliges Shirt tragen", sagt Anette Wahl-Wachendorf vom Verband der Werks- und Betriebsärzte.

Foto: DPA Halbe Kraft voraus lautet die Devise bei der Nutzung der Auto-Klimaanlage gerade an heißen Sommertagen. Außerdem sollte man die kalte Luft nicht direkt auf den Körper strömen lassen, rät der Automobilclub von Deutschland (AvD). Sonst drohten Kopfschmerzen oder auch eine Erkältung. Zudem raten die Experten, selbst mit Klimaanlage auf einen ausreichenden Schutz vor Sonneneinstrahlung zu achten, um die Innenraumtemperatur wirksam zu senken. Dazu reichten schon einfache Maßnahmen wie das Anbringen von Schattenspendern an den Seitenscheiben oder - wenn möglich - Parken im Schatten. Wer nicht auf das Autofahren verzichten kann, sollte immer Trinkwasser mitnehmen. Niemals Kinder oder Tiere im Auto zurücklassen, selbst wenn man nur kurz etwas zu erledigen hat. Die Temperaturen steigen im Auto rasant an und können für die Insassen lebensgefährlich werden.

Foto: Wolfram Kastl/dpa Ventilatoren wirken erfrischend und lassen den Schweiß verdunsten. Hilfreich ist auch ein vor dem Ventilator platzierter Wäscheständer mit nassen Tüchern. Aber Achtung: Auch bei Ventilatoren drohen Nackenverspannungen und Erkältungen, wenn der Körper zu sehr auskühlt.

Foto: dpa Nicht jede sportliche Aktivität ist gesundheitsschädlich. Allerdings sollten längere körperliche Anstrengungen möglichst nicht in die Mittags- und Nachmittagsstunden gelegt werden. Dann ist die Belastung am höchsten. Senioren, Kindern und Menschen mit Kreislaufproblemen ist vom Sport bei Hitze allerdings abzuraten.

Foto: Lukas Schulze Technische Geräte wie Computer sollte man abschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Sie geben Wärme ab und erwärmen die Luft so noch zusätzlich.

Der Körper braucht viel Flüssigkeit

Voraussetzung dafür ist ein gut funktionierendes Kühlsystem innerhalb des Körpers. Denn eine Überhitzung ist für den Körper gefährlich. Sportler sind daher nicht nur auf ein schnelleres Tempo oder längere Distanzen trainiert, sondern auch auf eine bessere Thermoregulierung. Sie schwitzen gewissermaßen effizienter: Sie verfügen über produktivere Schweißdrüsen und verlieren beim Schwitzen weniger Mineralstoffe.

Klicken Sie auf die Pfeile, um zu erfahren, warum wir schwitzen.

Ganz anders sieht es hingegen bei Untrainierten oder Menschen mit einer Vorerkrankung aus. Sie sollten in diesen Tagen davon absehen, mit Ausdauersport zu beginnen, da dem Körper aufgrund der ungewohnten Belastung eine Überhitzung drohen könnte. Kinder gehen mit Hitze ganz anders um als Erwachsene. Sie müssen die Thermoregulierung des Körpers nämlich erst noch erlernen. „Kinder schwitzen noch nicht richtig“, erklärt Froböse. Daher sollte bei Kindern genau auf die Temperaturbelastung geachtet und für zusätzliche Kühlung gesorgt werden, beispielsweise durch Schattenplätze, vermehrte Trinkpausen und Ruhezonen in kühlen Räumen. Bei länger andauernden Sportarten können Eltern auch Eispads und nasse Handtücher mitnehmen, die um den Hals gelegt, dem Körper bei der Kühlung helfen.