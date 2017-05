Rennzirkus in der Eifel

Nürburgring. Zehn von 18 DTM-Piloten starten am Wochenende beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, beim größten Autorennen der Welt. Für die Fans ist das wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag.

Von Oliver Ermert, 24.05.2017

Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag? So fühlen sich am kommenden Wochenende Motorsportfans in aller Welt. In Monaco findet die 75. Auflage des Grand Prix statt. In Indianapolis nehmen die Fahrer zum 101. Mal die berühmten 500 Meilen unter die Räder. Auf dem Nürburgring startet die 45. Auflage des 24- Stunden-Rennens. Monaco und Indianapolis mögen länger im Rennsportkalender stehen. Das größte Autorennen der Welt ist jedoch der Eifelklassiker. Mehr als 500 Rennfahrer werden sich in mehr als 160 Autos abwechseln und den 25,3 km langen Rundkurs bestehend aus Grand-Prix-Kurs und der 1927 eröffneten Nordschleife einen Tag lang umrunden.

Das erwartet die Fans am Wochenende

Das Programm für das Rennwochenende am Nürburgring Mittwoch - Idole zum Anfassen Bereits am Mittwoch fällt der Startschuss für das Rennwochenende am Nürburgring. Ab 16 Uhr beginnt der Adenauer Racing Day auf der Hauptstraße in Adenau. Traditionell bildet er den Auftakt der weltweit größten Motorsportveranstaltung. In der Adenauer Innenstadt kommen 20 der Top-Teams des 24-Stunden-Rennens den Fans zum Anfassen nah. Ab 16 Uhr machen sich die Fahrer, Fahrzeuge und Teams auf den Weg und fahren von der Nordschleifenausfahrt Adenau-Breidscheid über die Hauptstraße auf den Weg durch Adenau. Ein kostenloser Shuttle-Bus zum Adenauer Racing Day steht in diesem Jahr jede halbe Stunde von 14.30 Uhr bis 19 Uhr zur Verfügung.

Donnerstag Der Donnerstag beginnt um 8 Uhr mit der Leistungsprüfung der Rundstrecken-Challenge Nürburgring. 175 Teilnehmer starten bei dieser GT- und Tourenwagen-Serie auf der Nordschleife. Ab 10 Uhr startet auf dem Grand-Prix-Kurs das freie Training des Audi Sport TT Cup, mit Qualifying ab 18 Uhr. Das freie Training für das 24-Stunden-Rennen läuft von 15.45 Uhr bis 17.25 Uhr auf der Gesamtstrecke. Von 20.05 Uhr bis 23.30 Uhr eifern die Fahrer im 1. Qualifying um die besten Plätze. Bereits um 13:15 startet das Qualifiying für das 24-Stunden-Classic-Rennen. Ab 18.50 Uhr findet das freie Training für die Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC) statt.

Freitag Am Freitag beginnt das 2. Qualifying für das 24-Stunden-Rennen um 9.30 Uhr. Das Top-30-Qualifiying läuft von 19.50 bis 20.30 Uhr. Das erste Rennen des Audi Sport TT Cup geht um 11:55 Uhr los. Das dreistündige Rennen der ADAC 24h-Classic beginnt um 16.20 Uhr. Um 12:45 startet das Qualifying der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC).

Samstag Beim 24-Stunden-Rennen beginnt am Samstag um 8.15 Uhr das Warm-up. Von 13.45 bis 15.10 Uhr stellen sich die Teams auf der Start- und Ziellinie für die Startaufstellung auf. Anschließend beginnt das Rennen um 15.30 Uhr und endet um 15.30 Uhr am Sonntag Ebenfalls am Samstag läuft ab 9.55 Uhr das zweite Rennen beim Audi Sport TT Cup. Ab 11.20 Uhr beginnen außerdem die Rennen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC).



„Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit der Startnummer „1“ an den Start zu gehen“, verrät Maro Engel. Der gebürtige Münchner gewann das Langstreckenrennen im vergangenen Jahr in einem Herzschlagfinale. In der letzten Runde passierte Engel in seinem Black Falcon-Mercedes den führenden Christian Hohenadel im HTR-Mercedes. Engels Karriere erhielt neuen Auftrieb. Der 29-jährige war Ende 2011 aus dem DTM-Kader der Stuttgarter ausgemustert worden und kehrte zu Beginn dieser Saison zurück.

In der Eifel wird er auf zahlreiche Kollegen treffen, denn für die DTM-Piloten ist der Abstecher auf die Nordschleife eine Art Betriebsausflug. 10 von 18 DTM-Piloten werden anwesend sein. Timo Glock, der bei den Formel-1-Übertragungen auf RTL ab und an Niki Lauda als Experten vertritt, wird auf RTL Nitro als Co-Kommentator das Event begleiten. Der Sender wird insgesamt 26 Stunden des Qualifyings und Rennens übertragen. Auch dies ein Weltrekord. Die anderen neun DTM-Fahrer werden in diversen Werkswagen ihrer Arbeitgeber um den Sieg kämpfen. Dazu gesellen sich zahlreiche ehemalige DTM-Piloten wie Timo Scheider, Frank Stippler und Pierre Kaffer sowie zahlreiche Spitzenpiloten aus anderen Rennserien.

Bei den drei Vorbereitungsrennen – zwei Läufe zur VLN und dem 24h-Qualifikationsrennen – hatten Einheimische aus dem nahegelegenen Gewerbegebiet Meuspath die Nasen vorn. Die VLN-Läufe gewann ein Manthey-Porsche, das Qualirennen der Phoenix-Audi.

Starker Fahrerkader bei den Bonnern

Im Manthey-Porsche mit der Startnummer 911 werden sich Romain Dumas, Fred Makowiecki, Patrik Pilet und Richard Lietz abwechseln. Die Manthey-Truppe konnte den Klassiker bereits fünf Mal gewinnen und dürfte eine der stärksten Fahrerpaarungen haben.

Bei Mercedes gehören die drei werksunterstützten Teams von Black Falcon, HTP und Haribo zu den Sieganwärtern. Die Bonner haben mit Uwe Alzen, Lance David Arnold, Maximilian Götz und Renger van der Zande ebenfalls einen starken Fahrerkader. Urgestein Uwe Alzen nimmt zum 20sten Mal an der 24-Stunden-Hatz teil. Vier Mal holte er für sein Team die Pole-Position.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Auch Audi hat zahlreiche prominent besetzte Autos im Feld. Neben dem Phoenix-Audi, der unter anderem von DTM-Pilot Mike Rockenfeller pilotiert wird, gehören in den Audi der Teams Land und WRT Pierre Kaffer, Markus Winkelhock und Rene Rast zu den Piloten, die sich abwechseln. Bei BMW verteilen sich die DTM-Piloten Bruno Spengler, Marco Wittmann, Augusto Farfus auf die Teams von Schubert und Schnitzer. Zahlreichen weiteren Mannschaften werden Siegchancen eingeräumt, darunter den Bentley und Glickenhaus-Boliden.

Für die erwarteten 200.000 Fans wird auch im Rahmenprogramm einiges geboten, darunter zwei Läufe zur Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC). Bereits seit Wochenbeginn sind die Campingplätze rund um die Nordschleife freigegeben. Am Mittwoch vor dem Himmelfahrtswochenende finden die Adenauer Racing Days statt, ab Donnerstag beginnen dann die Trainingsfahrten zum Hauptrennen und den übrigen Rennserien.