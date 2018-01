Mehr als 1000 Teilnehmer

Am Mittag des Silverstertages gingen 679 Läufer auf die Zehn-Kilometer-Strecke. Zuvor hatten knapp 400 Teilnehmer die halbe Distanz in Angriff genommen. FOTOS: KÖRBS

BONN. Gero Pietsch und Julia Kümpers gewinnen den Silvesterlauf in Bonn bei milden Temperaturen. Die Organisatoren verzeichnen deutlich mehr Starter als im vergangenen Jahr.

Von Joe Körbs, 02.01.2018

Mehr als insgesamt 1000 Teilnehmer haben am Sonntagmittag unter dem Motto „Gute Vorsätze starten schon im alten Jahr!“ am Bonner Silvesterlauf teilgenommen. Die Organisatoren vom Bonner Laufladen verzeichneten damit einen Zuwachs von knapp 200 Läufern gegenüber dem Vorjahr, als die Veranstaltung kurzfristig vom bisherigen Orga-Team übernommen wurde. Zuvor richtete die Eventagentur des Deutschen Post Marathon den läuferischen Bonner Jahresausklang aus.

Moderator Artur Schmidt schickte um 13 Uhr genau 679 Läuferinnen und Läufer auf die Zehn-Kilometer-Strecke. Bei milden Temperaturen ging es vom Rathenau-Ufer in Richtung Rheinaue und zurück. Als besonders zuschauerfreundlich erwies sich der Wendepunkt in Start-Zielnähe, wo die Athleten auf die zweite Runde geschickt wurden.

Zur Hälfte des Rennens führte ein Quintett das langgezogene Läuferfeld an. Aus dieser Gruppe kam auch der spätere Sieger Gero Pietsch aus Bonn. Der für die Aachener TG startende 25-Jährige konnte sich erst auf dem letzten Kilometer von seinen Konkurrenten absetzen und gewann in persönlich guten 33:49 Minuten. Knapp geschlagen auf Platz zwei landete Uli Trautmann. Für den amtierenden Bonner Marathon-Stadtmeister stoppte die Uhr nach 34:03 Min. Lediglich zwei Sekunden später lief Alexander Löhr aus Linz auf Platz drei. Der diesjährige Sieger des Siebengebirgscups bewies, dass er auch auf flachem Terrain schnell unterwegs ist.

Deutlicher fiel die Entscheidung bei den Frauen aus. Hier lag Julia Kümpers (Uni Bonn) bereits frühzeitig deutlich in Führung. Im Ziel baute die 25-Jährige ihren Vorsprung auf über eine Minute aus und gewann in 37:18 Minuten. Zweite wurde Vorjahressiegerin Katharina Malter aus Bonn in 38:23 Min. Knapp dahinter vervollständigte Irene Winkemann als Dritte (38:28) das Podest.

Den zuvor gestarteten Fünf-Kilometer-Lauf mit knapp 400 Teilnehmern gewannen Simon Elshorst (Köln, 17:51) und Amelie Schneehagen (SSF Bonn, 19:34). Vom Startgeld aller gemeldeten Läufer ging je ein Euro an die Welthungerhilfe.