Volleyball-3. Liga

Bonn. Den SSF Fortuna ist es wieder einmal nicht gelungen, gegen ein Topteam der Dritten Liga West ihre Bestleistung abzurufen. Gegen den TV Eiche Horn Bremen verloren sie am Samstag in der Hardtberghalle mit 3:0.

Von Yannick Lemke, 26.11.2017

Der Bonner Trainer Albert Klein zeigte sich nach der Partie etwas enttäuscht. „Es ist schade, dass es uns nicht gelingt, gegen die Topteams der Liga volles Risiko zu gehen." Den Gastgeberinnen gelang ein guter Start in die Partie, das erste Satzdrittel gestaltete sich sehr ausgeglichen. Doch dann drehten die Damen aus Bremen auf und setzten sich ab. „In dieser Phase spielten sie sehr gute Aufschläge und setzten starke Blockaktionen. Dadurch konnten wir absolut keine Angriffe mehr auf den Boden bringen", erklärte Klein.

Im zweiten Satz änderte der Übungsleiter seine Taktik. „Um die Hauptangreiferin von Bremen etwas unter Druck zu setzen, habe ich Carola Schaefermeyer auf den Diagonalangriff gestellt." Durch die Länge Schaefermeyers wollte Klein die Überhand im Blockspiel erlangen. Den Spielfluss der Gäste unterbrach er damit allerdings nicht, der zweite Spielabschnitt ging mit 12:25 deutlich an Bremen.

„Der dritte Satz war ein bisschen das Spiegelbild vom ersten", erklärte Klein. „Wir haben es bis zum 13:13 knapp gehalten, aber dann folgte eine tolle Aufschlagserie von Bremen, von der wir uns nicht mehr erholt haben."

Beim Blick auf den gesamten bisherigen Saisonverlauf ist bei den SSF Fortuna allerdings niemand unzufrieden, vor allem nicht Albert Klein. Trotz der deutlichen Niederlage lobte er seine Mannschaft: „Nach so einem Spiel grinst keiner von uns, aber wir haben auch heute nicht schlecht gespielt. Mit großem Kampfgeist haben wir uns gegen ein Topteam der Liga gestemmt. Wir sind bisher im Soll und erreichen das, was wir uns vorgenommen haben." In der Tabelle rangieren die SSF Fortuna weiterhin im Mittelfeld. Die Mannschaft hat nun ein spielfreies Wochenende vor sich, im Anschluss daran spielen die SSF Fortuna in Cloppenburg.

Kader: Luisa Reinhardt, Laura Rudnick, Hannah Lamby, Saskia Pelz, Luisa Lohmann, Steffi Zobe, Sarah Höckendorf, Carola Schaefermeyer, Lea Neumann, Meret Faller, Chiara Lück, Klaudia Czyz, Lisa Guillermard, Carolin Klemme