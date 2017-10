Volleyball-3. Liga

Bonn. Im fünften Saisonspiel gelang den Drittliga-Damen der SSF Fortuna Bonn der erste Sieg. In der Hardtberghalle setzte sich die Mannschaft von Albert Klein gegen die Zweitvertretung vom SC Union Emlichheim mit 3:0 durch.

Von Yannick Lemke, 22.10.2017

Trainer Albert Klein zeigte sich erleichtert: „Endlich hat sich auch in einem Ergebnis bestätigt, dass wir auf dem Niveau der Liga sind. Das war wichtig, damit sich keine Zweifel in den Köpfen der Mannschaft festsetzen." Direkt im ersten Satz gelang den Bonnerinnen etwas, womit sie im bisherigen Saisonverlauf große Probleme hatten: Einen knappen Spielabschnitt für sich zu entscheiden. Das schien die Mannschaft zu beflügeln und so spielten sie Emlichheim im nachfolgenden Satz an die Wand. „Das war beeindruckend, wir hatten permanent gute Aktionen in der Abwehr und waren dann auch stark im Gegenangriff", so Trainer Klein.

Der dritte Satz nahm wieder die Züge des ersten an: Von Beginn an war es eng und es gelang keiner Mannschaft, sich einen wirklichen Vorsprung zu erarbeiten. Albert Klein war begeistert von der Moral seiner Mannschaft: „Auch als wir 21:22 zurück lagen, haben wir uns nicht abschütteln lassen. Wir haben das nervlich gut weggesteckt und dann die Partie gewonnen." Besonders hob er die Libera Luisa Lohmann hervor: „Sie hatte sehr viele gute Szenen. Damit hat Luisa die ganze Mannschaft mitgerissen."

Der nächste Gegner ist nun der Detmolder TV, zu dem die SSF Fortuna am kommenden Wochenende reisen. Der Bonner Trainer scherzte mit Blick auf das Spiel: „Es ist schön, dass es inzwischen Mannschaften gibt, die in der Tabelle hinter uns stehen. Das ist kein schlechtes Gefühl." Detmold wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison, sie konnten bisher noch keine Partie gewinnen.