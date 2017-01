08.01.2017 Die Volleyballer der SSF Fortuna Bonn haben ihr Auftaktspiel am Samstagabend beim PTSV Aachen mit 0:3 (27:29, 23:25, 21:25) verloren.

Trainer Elmar Wächter bezeichnete unter der Woche die Begegnung gegen die Aachener als „zu schweres Spiel für den Anfang“. Die Worte des Übungsleiters sollten sich bewahrheiten. „Wir haben über das gesamte Spiel leider keine Stabilität gehabt. Immer wieder haben sich kleine Abstimmungsfehler eingeschlichen“, berichtete der 53-Jährige.

Bei den Bonnern gab es kleinere Veränderungen in der Startaufstellung: Im Zuspiel begann Fred Hürter, auf der Diagonalposition Nils Becker und auf der Liberoposition Lars Pohlmann. 55 Zuschauer sahen in den ersten beiden Durchgängen eine Begegnung auf Augenhöhe, in der die Bonner zwei Mal einem schnellen Rückstand hinterherliefen. Im ersten Satz konnten die Fortunen beim Stand von 20:24 vier Satzbälle abwehren, verloren am Ende jedoch mit 27:29.

Auch im zweiten Durchgang lagen die Gäste schnell zurück. Analog zum ersten Satz arbeitete man sich durch großes Engagement zurück ins Spiel und verlor doch wieder knapp. „Aachen hat diesen Satz noch konsequenter zugemacht als den ersten“, so Wächter. „Wenn man zwischendurch einen Sechs-Punkte-Rückstand aufholen muss, kostet das natürlich auch Kraft, die einen am Satzende fehlt.“

Wie so oft in dieser Saison schafften es die Bonner nicht, in den entscheidenden Situationen die wichtigen Punkte zu holen. „Das tut dann schon weh, aber das ist der Sport. Wenn sich da jemand für eine Zehntelsekunde eine Auszeit nimmt, dann bringt das den Vorteil für den Gegner. Auf diesem Niveau wird das sofort bestraft.“

Nach 69 Minuten Spielzeit verwandelten die eingespielten und erfahrenen Aachener im dritten Durchgang ihren Matchball und machten den Deckel auf die Partie gegen die jungen Bonner. „Beim Stand von 20:20 machen wir leider nur noch einen und Aachen fünf Punkte. Da haben wir uns unter Wert verkauft, was die Jungs nicht verdient haben.“ Dass der letzte Punkt irregulär war, spielte in der Gesamtanalyse nur noch eine untergeordnete Rolle.

Die Frage nach der Niederlage im „Sechs-Punkte-Spiel“ lautet jetzt: Wo geht die Reise der Bonner in dieser Saison noch hin? Nach dem 9. Spieltag befindet man sich als Fünfter im Niemandsland der Tabelle, der Anschluss an die Aufstiegsränge ist verloren. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Zweiten Aachen, sieben Punkte groß ist der Vorsprung auf Verfolger Hörde. „Wir müssen die Jungs jetzt aufbauen. Für uns geht es nun um einen gesicherten Mittelfeldplatz“, formulierte Wächter die weiteren Ambitionen. „Das sind natürlich keine so schönen Ziele, aber es ist wichtig, dass wir die Saison sauber zu Ende spielen. Das ist wichtig für den Reifeprozess.“ In der kommenden Woche empfängt das Team in der heimischen Hardtberghalle den Tabellenletzten VfL Lintorf. (Benedikt Brinsa)