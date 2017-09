Bonn. Die Bonner gewinnen die ersten beiden Spiele des Playoff-Viertelfinals gegen Solingen. Sascha Koch und Wilson Lee sind die überragenden Spieler auf Bonner Seite.

Von Thomas Heinen, 04.09.2017

Baseball-Bundesligist Bonn Capitals steht mit einem Bein im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. In der Best-of-Five-Serie des Playoff-Viertelfinals gewann der Nordmeister vor insgesamt rund 1300 Zuschauern im Stadion Rheinaue die ersten beiden Spiele gegen die Solingen Alligators mit 8:3 und 4:2. Am kommenden Samstag steht in Solingen das möglicherweise schon entscheidende dritte Spiel auf dem Programm.

Am Samstag hatten die Capitals im ersten Duell Spiel und Gegner jederzeit unter Kontrolle. Nach kurzem Abtasten zu Beginn der Partie legten die Gastgeber im dritten Inning entscheidend vor. Als schon zwei Spieler der Solinger aus waren, startete Chris Goebel mit seinem Hit und ließ dann dem 1:0 eine Fünf-Punkte-Rallye folgen. Das 2:0 machte Capitals-Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert. Im Anschluss räumte Max Schmitz mit einem blitzsauberen Homerun die besetzten Bases leer. Auf denen stand zu diesem Zeitpunkt Maurice Wilhelm und Daniel Lamb-Hunt. Im Baseball heißt das Three-Run-Homerun, der zu einer beruhigenden 5:0-Führung führte.

Hits zum richtigen Zeitpunkt

Bis zu dem Zeitpunkt und auch noch danach hatten die Alligators keine Chance, den Rückstand zu verkürzen. Dafür spielte Startingpitcher Sascha Koch zu stark und knüpfte nach einer Schwächephase in der Interleague an die Topleistungen der Normalrunde an. Unterstützt von seiner Defensive schickte Koch die ersten elf Schlagleute der Alligators mit Strikeouts zurück auf die Bank. Nach dem 6:0 durch Jan Jacob und dem 7:0 durch Eric Brenk im vierten Inning war das Spiel längst entschieden.

Entsprechend ruhig ging es weiter. Solingen gelangen zwei Runs im siebten und ein Run im neunten Inning, als Sascha Koch nach zehn Strikeouts schon längst Feierabend hatte und Eric Brenk auf dem Wurfhügel den Sieg sicherte. Für Bonn legte Chris Goebel den achten Run nach. Bonns Tophitter Goebel war auch in diesem Spiel bester Schlagmann mit drei Hits und zwei Runs. Entscheidend war, dass den Capitals die Hits immer genau zum richtigen Zeitpunkt gelangen und die Defensive jederzeit Herr im eigenen Haus war.

Fehler in der Defensive

Wesentlich spannender wurde es im zweiten Spiel am Sonntag. Die Capitals gingen zwar direkt im ersten Inning mit 1:0 in Führung und legten im vierten Inning das 2:0 nach. Das aber beantworteten die Alligators mit dem Anschlusspunkt zum 1:2 im fünften Inning. Die Offensive auf beiden Seiten tat sich in der Folge schwer, denn sowohl Wayne Ough auf Solinger Seite als auch Wilson Lee auf Bonner Seite ließen vom Wurfhügel aus fast nichts zu. Lee zeigte sein bestes Spiel in der bisherigen Saison und war damit ein guter Rückhalt für sein Team.

Das wiederum profitierte diesmal nicht von Schwächen der Solinger Pitcher, sondern von Fehlern in der Defensive. Ein Fehler war schon dem 1:0 durch Eric Brenk vorausgegangen und spielte auch bei den weiteren Runs zum 4:1 durch Brenk und Jan Jacob eine Rolle. Richtig spannend wurde es dann noch mal im neunten Inning. Bonns Pitcher Max Schmitz ließ einige Läufer der Solinger auf die Bases, was die Gäste zum 2:4-Anschluss nutzten. Als alle Bases besetzt waren, trat der beste Solinger Schlagmann Dustin Hughes ans Schlagmal – und schlug den Ball hoch und weit ins Rightfield, wo Danny Lankhorst den Ball sicher fing. Damit war der zweite Sieg der Capitals endgültig unter Dach und Fach.

Am Samstag geht es in Solingen um 14 Uhr und 16.30 Uhr weiter. Falls nötig steht am Sonntag um 13 Uhr ein fünftes Spiel auf dem Plan.