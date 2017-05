Bonn. Der Bonner Bundesligist spielt gegen Paderborn 2:4 und 4:1. Im zweiten Spiel sorgt Max Schmitz für die Entscheidung.

Von Thomas Heinen, 22.05.2017

Baseball-Bundesligist Bonn Capitals bleibt trotz der zweiten Saisonniederlage Spitzenreiter in der Nordgruppe der höchsten deutschen Spielklasse. Nach dem 2:4 im ersten Spiel gegen die Paderborn Untouchables drehten die Capitals im zweiten Akt des Doubleheaders vor heimischem Publikum den Spieß um und besiegten die Ostwestfalen mit 4:1. Capitals-Headcoach Bradley Roper-Hubbert war trotz der Niederlagen nicht unzufrieden.

„Ich wünsche mir so enge Spiele, in denen wir auf allen Ebenen gefordert sind. Im ersten Match haben wir unsere Chancen nicht genutzt und deshalb auch zurecht verloren.“ Ihre Chancen vergaben die Grün-Gelben gleich in den ersten Innings. Zweimal waren die „Bases loaded“, also mit Spielern der Gastgeber besetzt. Aber beide Male gelang den Capitals kein einziger Punkt. Auf der anderen Seite machten es die Gäste besser. Bei „Bases loaded“ holten die Untouchables gleich drei Punkte. Wilson Lee hatte als Rightfielder einen weiten Schlag von Marco Cardoso unterschätzt, sodass gleich drei Paderborner Läufer die Homeplate zum 3:0 für die Gäste erreichen konnten.

Zuvor war es drei Paderborner Läufern gelungen, gegen Bonns erneut stark spielenden Pitcher Sascha Koch (acht Strikeouts) die Bases zu erreichen. In der Folge verlief die Partie eher ereignislos, ehe die Capitals im siebten Inning mit zwei Punkten noch einmal herankommen konnten. Selbst im neunten Inning gab es – trotz des vierten Punktes für Paderborn – noch die Chance zumindest auf den Ausgleich, die aber die Gastgeber erneut nicht nutzen konnten. Die Capitals hatten im ersten Spiel neun Hits gelandet, Paderborn nur sieben, aber trotzdem gewonnen. Auf Bonner Seite zeigte Chris Goebel ein überragendes Spiel mit drei Hits und zwei Walks, was am Ende allerdings nicht reichen sollte.

Auch im zweiten Spiel lagen die Capitals zunächst mit 0:1 hinten. Aber diesmal gelang der Mannschaft von Spielertrainer Roper-Hubbert im vierten Inning der schnelle Konter. Max Schmitz hatte einen Two-Run-Homerun geschlagen, mit dem er sich und Daniel Lamb-Hunt nach Hause holte. Im fünften Inning legten Eric Brenk und Chris Goebel mit ihren Runs weitere zwei Punkte nach. Lamb-Hunt war im vierten Inning auf die dritte Base gesprintet. Im weiteren Verlauf gelangen dem Neuseeländer noch zwei Hits. Die weiteren gelungenen Aktionen verteilten sich gleich auf fünf Spieler. Mit dabei war auch wieder Chris Goebel. Auf dem Wurfhügel stand Wilson Lee, der ein gutes Spiel machte und sechs Strikeouts warf.

Dabei war es kurz vor dem Ende noch einmal eng geworden, denn die Paderborner hatten zwei Mann auf der Base und einen am Schlag, als der Spieler an der ersten Base aus Sicht der Bonner ausgemacht wurde – der Oberschiedsrichter aber anders entschied. Doch Max Schmitz, Closer der Capitals, machte dem Treiben schließlich mit zwei Strikeouts ein Ende und bescherte den Gastgebern die Verteidigung der Tabellenführung.