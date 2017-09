Baseball-Bundesliga

BONN. In München wollen die Capitals den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Zwei weitere Erfolge gegen die Haar Disciples sind dafür erforderlich.

Von Thomas Heinen, 22.09.2017

Baseball-Bundesligist Bonn Capitals darf nach der Siegteilung gegen die München Haar Disciples zum Auftakt der Best-of-five-Serie im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft weiter auf den Einzug ins Finale hoffen. Zwei weitere Erfolge sind dafür am Wochenende in München bei den Disciples erforderlich.

Am Samstag steht um 14 Uhr zunächst das dritte Spiel auf dem Programm, Spiel vier beginnt am Sonntag um 12 Uhr. Die entscheidende fünfte Partie ist dann für 15.30 Uhr terminiert. „Spiel drei wird uns die Richtung weisen, deshalb wollen wir es auf jeden Fall gewinnen“, sagt Capitals-Spielertrainer Bradley Roper-Hubbert: „Und wir sind sehr zuversichtlich, dass das auch klappt.“

Auf diese Weise sollen die Weichen für den Einzug ins DM-Finale gestellt werden. Keine Frage: Die Capitals haben ihren Traum vom ersten deutschen Meistertitel für die Bundesstadt beileibe nicht aufgegeben. Am vergangenen Wochenende in Bonn hatten die Capitals das Spiel gegen den deutschen Pitcher Kevin Trisl klar mit 10:0 gewonnen. Aller Voraussicht nach wird Trisl auch im dritten Spiel auf dem Wurfhügel der Gastgeber stehen. Die Offensive der Capitals stellte den deutschen Pitcher vor Wochenfrist vor das eine oder andere unlösbare Problem.

Was die eigene Defensive angeht, können Roper-Hubbert und Co-Trainer Florian Nehring wieder aus dem Vollen schöpfen: Sascha Koch, Markus Solbach, Maurice Wilhelm und Max Schmitz haben es als Pitcher allesamt bis in die deutsche Nationalmannschaft geschafft. Auch die Feldverteidigung ist nach der rechtzeitigen Genesung einiger angeschlagener Spieler wieder vollzählig.

Starke Werfer in der Hinterhand

Im dritten Spiel am Samstag sollen zunächst Koch oder Solbach auf dem Mound stehen. Solbach war erst am vergangenen Wochenende von seinem USA-Aufenthalt zu den Capitals zurückgekehrt. Diese Personalie will allerdings wohl überlegt sein. Denn in Spiel vier am Sonntag um 12 Uhr heißt es für die Capitals, wieder gegen den stärksten Pitcher der Liga anzutreten – den US-Amerikaner Ryan Bollinger. Eine höchst anspruchsvolle Aufgabe, wie die Niederlage im zweiten Spiel gegen Haar am vergangenen Sonntag gezeigt hat. Eine Niederlage der Capitals muss zumindest einkalkuliert werden.

Deshalb beginnen schon vor dem dritten Match die Überlegungen, welche Werfer die Capitals für den ersehnten Finaleinzug für ein mögliches fünftes Spiel schonen. Denn ein Pitcher kann im Baseball nicht innerhalb von zwei Tagen mehr als ein Spiel werfen. Das macht kein Arm nach 100 oder 120 Würfen zuvor mit.

In der Tiefe der Pitcherriege liegen die Stärken der Capitals. Unabhängig davon, welcher Pitcher am Samstag im ersten Spiel wirft: Die Capitals haben für Sonntag weitere starke Werfer zur Verfügung.

In den ersten beiden Spielen gegen die Disciples hat sich gezeigt, dass Bonn außerdem in der Offensive schwer auszurechnen ist, zumindest dann, wenn alle Akteure Normalform erreichen. Sollten die Top-Schlagleute schwächeln, sind andere da, um die Punkte zu machen. Zum Halbfinal-Auftakt in Bonn gelang das zum Beispiel eindrucksvoll Eddie Stommel. Als Second Baseman defensiv eine Bank, ist Stommel zudem in der Offensive der Mann mit den meisten Walks in dieser Saison. 29 stehen insgesamt zu Buche. Das heißt, Stommel kommt oft auf die Base. Gegen Haar gelangen ihm zudem viele gute Hits.

Als formstark präsentierte sich auch Danny Lankhorst, der dafür seit geraumer Zeit mit einem sicheren Platz in der Starting Lineup belohnt wird. Ins Team gespielt hat sich zudem Kevin van Meensel, eigentlich Stammspieler der zweiten Mannschaft.

Die Spiele der Capitals werden im Livestream unter www.sportdeutschland.tv/baseball übertragen.